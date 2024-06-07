Что известно о причастности Меркель к лоббированию строительства Северного потока-2

По информации со ссылкой на материалы расследования журналиста издания Ганса-Вильгельма Зауре, в 2015 году Ведомство федерального канцлера Ангелы Меркель, МИД ФРГ под руководством Франко-Вальтера Штайнмайера, министерство финансов во главе с Вольфгангом Шойбле и министерство экономики и энерге по политическому сопровождению "Северного потока - 2".

Это стало известно после разрешения административного суда Берлина предоставить доступ журналисту издания до 57 тыс. страниц документов о поддержке "Северного потока - 2" властями ФРГ.

Кто именно в Германии больше всего оказывал помощь строительству Северного потока-2

Ганс-Вильгельм Заур отмечает, что особенно строительство российского газопровода лоббировали Минэкономики и Минэнергетики Германии.

В частности, представители этих министерств встречались с Герхардом Шрёдером, руководителями российского "Газпрома" и Nord Stream 2 AG.

В 2015 году Габриэль провел переговоры с Путиным. Тогда он убеждал одобрить проект страны ЕС и руководство сообщества в Брюсселе. Габриэль лично звонил и главе Федерального сетевого агентства ФРГ, чтобы оно одобрило проект.

Трубы для немецкой части газопровода изготовила компания Europipe, которой владеют концерны Salzgitter AG и Dillinger Hütte.

Они находятся в тех избирательных округах, которых в Бундестаг избирались министры энергетики Габриэль и Петер Альтмайер.