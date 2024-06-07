Германия при руководстве Меркель помогала РФ со строительством Северного потока-2
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Политика
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Германия при руководстве Меркель помогала РФ со строительством Северного потока-2

Ангела Меркель
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Источник:  Bild

Правительство, возглавляемое эксканцлером Германии Ангелой Меркель, лоббировало строительство Россией газопровода Северный поток-2.

Главные тезисы

  • Правительство Германии при руководстве Меркель активно поддерживало строительство газопровода Северного потока-2 с участием российских компаний.
  • Министерства Германии, такие как Минэкономики и Минэнергетики, проводили встречи с руководителями 'Газпрома' и других компаний для лоббирования проекта.
  • Из расследования выяснилось, что политические деятели, включая Меркель, Штайнмайера и Шойбле, оказывали поддержку 'Северному потоку-2' в 2015 году.
  • Особую помощь в строительстве газопровода предоставляли Минэкономики и Минэнергетики Германии, активно лоббируя проект.
  • Заказ на трубы для немецкой части газопровода способствовал улучшению финансового положения некоторых компаний, что подтверждает влияние на лоббирования строительства проекта.

Что известно о причастности Меркель к лоббированию строительства Северного потока-2

По информации со ссылкой на материалы расследования журналиста издания Ганса-Вильгельма Зауре, в 2015 году Ведомство федерального канцлера Ангелы Меркель, МИД ФРГ под руководством Франко-Вальтера Штайнмайера, министерство финансов во главе с Вольфгангом Шойбле и министерство экономики и энерге по политическому сопровождению "Северного потока - 2".

Это стало известно после разрешения административного суда Берлина предоставить доступ журналисту издания до 57 тыс. страниц документов о поддержке "Северного потока - 2" властями ФРГ.

Кто именно в Германии больше всего оказывал помощь строительству Северного потока-2

Ганс-Вильгельм Заур отмечает, что особенно строительство российского газопровода лоббировали Минэкономики и Минэнергетики Германии.

В частности, представители этих министерств встречались с Герхардом Шрёдером, руководителями российского "Газпрома" и Nord Stream 2 AG.

В 2015 году Габриэль провел переговоры с Путиным. Тогда он убеждал одобрить проект страны ЕС и руководство сообщества в Брюсселе. Габриэль лично звонил и главе Федерального сетевого агентства ФРГ, чтобы оно одобрило проект.

Трубы для немецкой части газопровода изготовила компания Europipe, которой владеют концерны Salzgitter AG и Dillinger Hütte.

Они находятся в тех избирательных округах, которых в Бундестаг избирались министры энергетики Габриэль и Петер Альтмайер.

Заказ на трубы помог фирмам улучшить финансовое положение, – подчеркивают авторы материала.

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