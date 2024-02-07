Швеция прекращает расследование взрывов на "Северном потоке" — причина

Почему Швеция прекратила расследование

Швеция заявила, что не имеет юрисдикции по этому делу и передала все собранные доказательства немецким следователям.

У нас есть картина того, что произошло, и из чего состоит эта картина, мы не можем вдаваться в детали, но это приводит к выводу, что у нас нет юрисдикции, — сказал агентству Reuters прокурор Швеции Матс Люнгквист. Поделиться

По его словам, продолжать это расследование не является задачей Швеции. Люнгквист сказал, что главной задачей было установить, были ли Швеция или шведские граждане причастны к атаке, которая произошла в международных водах.

Ответ на этот вопрос «нет», и в этом деле нет ничего такого, что представляет любой риск для безопасности Швеции, поскольку мы увидели, как обстоят дела, — сказал он. Поделиться

Люнгквист сказал, что расследование было широким, и выводы сообщили немецким следователям, но законы о тайне не позволили ему обнародовать доказательства.

Взрывы на Северных потоках в 2022 году

В сентябре 2022 года трубопроводы Северный поток 1 и 2, транспортирующие газ по дну Балтийского моря из России, были повреждены серией взрывов в экономических зонах Швеции и Дании.

В июле 2023 года Германия сообщила Совету Безопасности ООН, что обнаружила следы подводной взрывчатки на парусной яхте, которая, возможно, использовалась для транспортировки взрывчатки, и обученные водолазы, возможно, прикрепили взрывчатку к трубопроводам.

Россия обвинила США, Великобританию и Украину во взрывах, практически отрезавших ее от европейского рынка. Страны свою причастность отрицают.

Некоторые западные чиновники заявили, что российские военные корабли находились в районе при взрывах, но другие заявили, что нет веских доказательств причастности России.