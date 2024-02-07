Швеция прекращает расследование взрывов на "Северном потоке" — причина

Швеция прекратила расследование взрывов на трубопроводах "Северный поток", транспортировавших российский газ в Германию.
Почему Швеция прекратила расследование
Швеция заявила, что не имеет юрисдикции по этому делу и передала все собранные доказательства немецким следователям.
По его словам, продолжать это расследование не является задачей Швеции. Люнгквист сказал, что главной задачей было установить, были ли Швеция или шведские граждане причастны к атаке, которая произошла в международных водах.
Люнгквист сказал, что расследование было широким, и выводы сообщили немецким следователям, но законы о тайне не позволили ему обнародовать доказательства.
Взрывы на Северных потоках в 2022 году
В сентябре 2022 года трубопроводы Северный поток 1 и 2, транспортирующие газ по дну Балтийского моря из России, были повреждены серией взрывов в экономических зонах Швеции и Дании.
В июле 2023 года Германия сообщила Совету Безопасности ООН, что обнаружила следы подводной взрывчатки на парусной яхте, которая, возможно, использовалась для транспортировки взрывчатки, и обученные водолазы, возможно, прикрепили взрывчатку к трубопроводам.
Россия обвинила США, Великобританию и Украину во взрывах, практически отрезавших ее от европейского рынка. Страны свою причастность отрицают.
Некоторые западные чиновники заявили, что российские военные корабли находились в районе при взрывах, но другие заявили, что нет веских доказательств причастности России.
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