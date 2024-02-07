Швеція припиняє розслідування вибухів на "Північному потоці" — причина

Швеція припинила розслідування вибухів на трубопроводах "Північний потік", що транспортували російський газ до Німеччини.

Чому Швеція припинила розслідування

Швеція заявила, що не має юрисдикції у цій справі і передала всі зібрані докази німецьким слідчим.

Ми маємо картину того, що сталося, і з чого складається ця картина, ми не можемо вдаватися в деталі, але це призводить до висновку, що ми не маємо юрисдикції, — сказав агентству Reuters прокурор Швеції Матс Люнгквіст. Поширити

За його словами, продовжувати це розслідування не є завданням Швеції. Люнгквіст сказав, що головним завданням було встановити, чи Швеція чи шведські громадяни були причетні до атаки, яка сталася в міжнародних водах.

Відповідь на це запитання — «ні», і в цій справі немає нічого такого, що становить будь-який ризик для безпеки Швеції, оскільки ми побачили, як йдуть справи, — сказав він. Поширити

Люнгквіст сказав, що розслідування було широким, і висновки повідомили німецьким слідчим, але закони про таємницю не дозволили йому оприлюднити докази.

Вибухи на Північних потоках у 2022 році

У вересні 2022 року трубопроводи Північний потік 1 і 2, що транспортують газ дном Балтійського моря з Росії, були пошкоджені серією вибухів в економічних зонах Швеції та Данії.

У липні 2023 року Німеччина повідомила Раді Безпеки ООН, що виявила сліди підводної вибухівки на вітрильній яхті, яка, можливо, використовувалася для транспортування вибухівки, і що навчені водолази, можливо, прикріпили вибухівку до трубопроводів.

Росія звинуватила США, Велику Британію та Україну у вибухах, які практично відрізали її від європейського ринку. Країни свою причетність заперечують.

Деякі західні посадовці заявили, що російські військові кораблі перебували в районі під час вибухів, але інші заявили, що немає вагомих доказів причетності Росії.