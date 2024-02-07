Швеція припиняє розслідування вибухів на "Північному потоці" — причина

Швеція припинила розслідування вибухів на трубопроводах "Північний потік", що транспортували російський газ до Німеччини.
Чому Швеція припинила розслідування
Швеція заявила, що не має юрисдикції у цій справі і передала всі зібрані докази німецьким слідчим.
За його словами, продовжувати це розслідування не є завданням Швеції. Люнгквіст сказав, що головним завданням було встановити, чи Швеція чи шведські громадяни були причетні до атаки, яка сталася в міжнародних водах.
Люнгквіст сказав, що розслідування було широким, і висновки повідомили німецьким слідчим, але закони про таємницю не дозволили йому оприлюднити докази.
Вибухи на Північних потоках у 2022 році
У вересні 2022 року трубопроводи Північний потік 1 і 2, що транспортують газ дном Балтійського моря з Росії, були пошкоджені серією вибухів в економічних зонах Швеції та Данії.
У липні 2023 року Німеччина повідомила Раді Безпеки ООН, що виявила сліди підводної вибухівки на вітрильній яхті, яка, можливо, використовувалася для транспортування вибухівки, і що навчені водолази, можливо, прикріпили вибухівку до трубопроводів.
Росія звинуватила США, Велику Британію та Україну у вибухах, які практично відрізали її від європейського ринку. Країни свою причетність заперечують.
Деякі західні посадовці заявили, що російські військові кораблі перебували в районі під час вибухів, але інші заявили, що немає вагомих доказів причетності Росії.
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