Що відомо про причетність Меркель до лобіювання будівництва Північного потоку–2

За інформацією із посиланням на матеріали розслідування журналіста видання Ганса-Вільгельма Зауре, в 2015 році Відомство федерального канцлера Ангели Меркель, МЗС ФРН під керівництвом Франка-Вальтера Штайнмайєра, міністерство фінансів на чолі з Вольфгангом Шойбле і міністерство економіки та енергетики Зігмара Габріеля узгодили "каталог заходів з політичного супроводу "Північного потоку – 2".

Це стало відомо після дозволу адміністративного суду Берліна надати доступ журналісту видання до 57 тис сторінок документів про підтримку "Північного потоку – 2" владою ФРН.

Хто саме в Німеччини найбільше надавав допомогу будівництву Північного потоку–2

Ганс-Вільгельм Зауре зазначає, що особливо будівництво російського газогону лобіювали Мінекономіки та Міненергетики Німеччини.

Зокрема, представники цих міністерств зустрічалися з Герхардом Шредером, керівниками російського “Газпрому” та Nord Stream 2 AG.

2015 року Габріель провів переговори з Путіним. Тоді ж він переконував схвалити проект країни ЄС та керівництво спільноти у Брюсселі. Габріель особисто дзвонив і голові Федерального мережевого агентства ФРН, щоб воно схвалило проект.

Труби для німецької частини газопроводу виготовила компанія Europipe, якою володіють концерни Salzgitter AG та Dillinger Hütte.

Вони перебувають у тих виборчих округах, яких у Бундестаг обиралися міністри енергетики Габріель і Петер Альтмайер.