Уряд, очолюваний ексканцлером Німеччини Ангелою Меркель, лобіював будівництво Росією газогону Північний потік-2.
Головні тези:
- Уряд Німеччини під керівництвом Меркель активно сприяв лобіюванню та будівництву Північного потоку-2 за участю російських компаній.
- Міністерства Німеччини, такі як Мінекономіки та Міненергетики, взяли активну участь у підтримці проекту, проводячи зустрічі з керівниками "Газпрому" та інших компаній.
- За допомогою відомств федерального канцлера та інших ключових осіб, було узгоджено каталог заходів з політичного супроводу для Північного потоку-2.
- Підтримка проекту спричинила покращення фінансового становища для деяких компаній, наприклад, виробників труб для німецької частини газопроводу.
- Розслідування показали, що протягом 2015 року влада Німеччини активно допомагала у здійсненні будівництва Північного потоку-2 в інтересах Росії.
Що відомо про причетність Меркель до лобіювання будівництва Північного потоку–2
За інформацією із посиланням на матеріали розслідування журналіста видання Ганса-Вільгельма Зауре, в 2015 році Відомство федерального канцлера Ангели Меркель, МЗС ФРН під керівництвом Франка-Вальтера Штайнмайєра, міністерство фінансів на чолі з Вольфгангом Шойбле і міністерство економіки та енергетики Зігмара Габріеля узгодили "каталог заходів з політичного супроводу "Північного потоку – 2".
Це стало відомо після дозволу адміністративного суду Берліна надати доступ журналісту видання до 57 тис сторінок документів про підтримку "Північного потоку – 2" владою ФРН.
Хто саме в Німеччини найбільше надавав допомогу будівництву Північного потоку–2
Ганс-Вільгельм Зауре зазначає, що особливо будівництво російського газогону лобіювали Мінекономіки та Міненергетики Німеччини.
Зокрема, представники цих міністерств зустрічалися з Герхардом Шредером, керівниками російського “Газпрому” та Nord Stream 2 AG.
2015 року Габріель провів переговори з Путіним. Тоді ж він переконував схвалити проект країни ЄС та керівництво спільноти у Брюсселі. Габріель особисто дзвонив і голові Федерального мережевого агентства ФРН, щоб воно схвалило проект.
Труби для німецької частини газопроводу виготовила компанія Europipe, якою володіють концерни Salzgitter AG та Dillinger Hütte.
Вони перебувають у тих виборчих округах, яких у Бундестаг обиралися міністри енергетики Габріель і Петер Альтмайер.
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