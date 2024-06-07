Німеччина за керівництва Меркель допомагала РФ із будівництвом Північного потоку-2
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина за керівництва Меркель допомагала РФ із будівництвом Північного потоку-2

Ангела Меркель
Джерело:  Bild

Уряд, очолюваний ексканцлером Німеччини Ангелою Меркель, лобіював будівництво Росією газогону Північний потік-2. 

Головні тези:

  • Уряд Німеччини під керівництвом Меркель активно сприяв лобіюванню та будівництву Північного потоку-2 за участю російських компаній.
  • Міністерства Німеччини, такі як Мінекономіки та Міненергетики, взяли активну участь у підтримці проекту, проводячи зустрічі з керівниками "Газпрому" та інших компаній.
  • За допомогою відомств федерального канцлера та інших ключових осіб, було узгоджено каталог заходів з політичного супроводу для Північного потоку-2.
  • Підтримка проекту спричинила покращення фінансового становища для деяких компаній, наприклад, виробників труб для німецької частини газопроводу.
  • Розслідування показали, що протягом 2015 року влада Німеччини активно допомагала у здійсненні будівництва Північного потоку-2 в інтересах Росії.

Що відомо про причетність Меркель до лобіювання будівництва  Північного потоку–2

За інформацією із посиланням на матеріали розслідування журналіста видання Ганса-Вільгельма Зауре, в 2015 році Відомство федерального канцлера Ангели Меркель, МЗС ФРН під керівництвом Франка-Вальтера Штайнмайєра, міністерство фінансів на чолі з Вольфгангом Шойбле і міністерство економіки та енергетики Зігмара Габріеля узгодили "каталог заходів з політичного супроводу "Північного потоку – 2".

Це стало відомо після дозволу адміністративного суду Берліна надати доступ журналісту видання до 57 тис сторінок документів про підтримку "Північного потоку – 2" владою ФРН.

Хто саме в Німеччини найбільше надавав допомогу будівництву Північного потоку–2

Ганс-Вільгельм Зауре зазначає, що особливо будівництво російського газогону лобіювали Мінекономіки та Міненергетики Німеччини.

Зокрема, представники цих міністерств зустрічалися з Герхардом Шредером, керівниками російського “Газпрому” та Nord Stream 2 AG.

2015 року Габріель провів переговори з Путіним. Тоді ж він переконував схвалити проект країни ЄС та керівництво спільноти у Брюсселі. Габріель особисто дзвонив і голові Федерального мережевого агентства ФРН, щоб воно схвалило проект.

Труби для німецької частини газопроводу виготовила компанія Europipe, якою володіють концерни Salzgitter AG та Dillinger Hütte.

Вони перебувають у тих виборчих округах, яких у Бундестаг обиралися міністри енергетики Габріель і Петер Альтмайер.

Замовлення на труби допомогло фірмам покращити фінансове становище, - підкреслюють автори матеріалу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція припиняє розслідування вибухів на "Північному потоці" — причина
Швеція
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Данія закрила розслідування підриву "Північних потоків"
Уряд Данії
Північний потік
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підрив Північних потоків. Буданов поставив всі крапки над і
Буданов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?