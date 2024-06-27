Німеччина продовжить тренування новобранців ЗСУ в 2025 році

Більше українських новобранців можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ поверне частину подальшого військового вишколу назад в Україну.
Головні тези:
- Тренувальні табори у Німеччині працюють під керівництвом інструкторів з 14 країн світу.
- Київ прагне проводити більше тренувань самостійно для спрощення логістики та швидшого реагування військ.
- У Німеччині військовослужбовці ЗСУ навчаються за різними спеціальностями - від керування танками до захисту від хакерських атак.
- НАТО запустить нову місію для підтримки України, пропонуючи нову штаб-квартиру.
Інструктори з 14 країн світу готують новобранців ЗСУ у тренувальних таборах Німеччини
Про це заявив голова командування ЄС генерал-лейтенант Андреас Марлоу.
За словами Марлоу, це, найімовірніше, вплине на колективні тренування — за участю цілих рот або батальйонів, — яка досі проводилися в Німеччині і яка слідує за базовою підготовкою.
Марлоу зауважив, що Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою в найкоротші терміни.
Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща.
Командування спеціальної підготовки (STC) є частиною військової місії Європейського Союзу, створеної у 2022 році для підготовки близько 60 000 українських військовослужбовців з різних навичок до середини листопада 2024 року, щоб допомогти Києву в боротьбі з російським вторгненням.
У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot та IRIS-T, в той час, як снайпери, інженери, парамедики та оператори безпілотників опановують свої професії, а ІТ-спеціалістів вчать, як протистояти хакерам.
НАТО запустить нову місію для допомоги Україні — NYT
Країни-члени НАТО оголосять про її започаткування на саміті у Вашингтоні та сподіваються, що Україна буде задоволена цим рішенням.
НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні.
Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб. Це стане запевненням довгострокової прихильності Альянсу до безпеки країни. Угоду назвуть "мостом" до можливого членства Києва в Альянсі.
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