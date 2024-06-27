Німеччина продовжить тренування новобранців ЗСУ в 2025 році

Більше українських новобранців можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ поверне частину подальшого військового вишколу назад в Україну.

Інструктори з 14 країн світу готують новобранців ЗСУ у тренувальних таборах Німеччини

Про це заявив голова командування ЄС генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яку в основному проводить Британія. Андреас Марлоу Голова командування ЄС

За словами Марлоу, це, найімовірніше, вплине на колективні тренування — за участю цілих рот або батальйонів, — яка досі проводилися в Німеччині і яка слідує за базовою підготовкою.

Марлоу зауважив, що Київ прагне проводити більше тренувань самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою в найкоротші терміни.

Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, як і Польща.

Командування спеціальної підготовки (STC) є частиною військової місії Європейського Союзу, створеної у 2022 році для підготовки близько 60 000 українських військовослужбовців з різних навичок до середини листопада 2024 року, щоб допомогти Києву в боротьбі з російським вторгненням.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot та IRIS-T, в той час, як снайпери, інженери, парамедики та оператори безпілотників опановують свої професії, а ІТ-спеціалістів вчать, як протистояти хакерам.

НАТО запустить нову місію для допомоги Україні — NYT

Країни-члени НАТО оголосять про її започаткування на саміті у Вашингтоні та сподіваються, що Україна буде задоволена цим рішенням.

НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні.

Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб. Це стане запевненням довгострокової прихильності Альянсу до безпеки країни. Угоду назвуть "мостом" до можливого членства Києва в Альянсі.