Супутникові знімки каліфорнійської компанії Planet Labs демонструють наслідки удару українських військових ракетами ATACMS по космічному радіолокаційному центру злочинної армії РФ у селищі Вітіно Сакського району на території окупованого Криму.

Що відомо про ураження ЗСУ космічного радіолокаційного центру армії РФ

Зазначається, що уражений радіолокаційний центр використовується окупаційною армією РФ для роботи системи космічного зв'язку і супутникової навігації.

За інформацією журналістів видання, удари по цьому стратегічному військовому об’єкту країни агресорки завдавались тактичними ракетами ATACMS.

Центр - один із трьох комплексів, які входять до складу Євпаторійського центру далекого космічного зв'язку, який забезпечує пілотовані та роботизовані космічні польоти.

Російські військові також використовували Центр дальнього космічного зв'язку для управління групами супутників, "призначених для придушення сигналів зв'язку супутників противника".

На відео в соціальних мережах після ударів по Криму, видно великі пожежі у Вітіно і поблизу цього російського вузла.

При цьому Україна не взяла на себе відповідальність за удар, а російські офіційні особи поки не прокоментували інцидент.

Що відомо про наслідки останніх українських ударів по Криму

Днями ЗСУ завдали удару по російському центру космічного зв'язку в Криму, і це не перша спроба України знищити цей об'єкт.

об'єкт НІП-16 було побудовано в Євпаторії в рамках радянської космічної програми.

Він був розроблений для зв'язку з місячними і марсіанськими зондами в 1960-70-х роках, але також може підтримувати зв'язок із сучасними супутниками-шпигунами "Лотос-С" і навігаційними супутниками ГЛОНАСС, які є аналогом американських супутників GPS.

НІП-16 також є законною військовою ціллю, тому що його передавачі можуть посилати сигнали на супутники спостереження, зв'язку й навігації, включно із космічними апаратами "Ліана" та ГЛОНАСС, і приймати їх.