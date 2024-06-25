Чи зможуть ЗСУ знищити космічну базу РФ у Криму — дані Forbes

Днями ЗСУ завдали удару по російському центру космічного зв'язку в Криму, і це не перша спроба України знищити цей об'єкт. У Forbes проаналізували, чим він такий важливий.

Україна прагне знищити "безцінну" космічну базу РФ у Криму

Як пише видання, об'єкт НІП-16 було побудовано в Євпаторії в рамках радянської космічної програми. Він був розроблений для зв'язку з місячними і марсіанськими зондами в 1960-70-х роках, але також може підтримувати зв'язок із сучасними супутниками-шпигунами "Лотос-С" і навігаційними супутниками ГЛОНАСС, які є аналогом американських супутників GPS.

Саме тому Україна намагається знищити цей об'єкт, пише Forbes, зазначаючи, що "двічі з грудня українські війська обстрілювали безцінну космічну базу ракетами".

Цей об'єкт, безсумнівно, є важливим із наукового погляду. Однак, зазначає Forbes, НІП-16 також є законною військовою ціллю, тому що його передавачі можуть посилати сигнали на супутники спостереження, зв'язку й навігації, включно із космічними апаратами "Ліана" та ГЛОНАСС, і приймати їх.

Супутники ГЛОНАСС допомагають наводити найпотужніші російські авіаційні боєприпаси — глісадні бомби КАБ. Супутники "Лотос-С", що входять до складу розвідувальної системи "Ліана", виявляють електромагнітні випромінювання військових цілей, наприклад, морських суден, і визначають їхнє місце розташування. Можливо, супутники "Ліана" прослуховували сигнали від українських безпілотних катерів із вибухівкою, які витісняють російський флот із західної частини Чорного моря, — пише видання.

Водночас Forbes зазначає, що НІП-16 — складна мішень.

Його радіотарілки, генератори та засоби управління розкидані по двох великих кампусах. Найбільш помітне обладнання — старі тарілки — має міцну конструкцію. За словами російського історика космонавтики Анатолія Зака, будівельники НІП-16 збирали апаратуру зі старих залізничних мостів, корпусів списаних підводних човнів і обертового механізму зі списаного лінкора, — ідеться в статті. Поширити

Таким чином, Україні може знадобитися ще багато ударів, щоб завдати серйозної шкоди об'єкту, не кажучи вже про знищення бази. Крім того, додають у Forbes, знищення НІП-16 не усуне здатність Росії підтримувати зв'язок зі своїми супутниками, а лише обмежить її, оскільки в росіян є й інші космічні бази, водночас жодна з них не розташована так близько до лінії фронту в Україні.

Удари ЗСУ по Криму

Вночі 24 червня, ЗСУ в тимчасово окупованому Криму вразили центр космічного зв'язку російських окупантів. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в селищі Вітіно, що розташоване поблизу Євпаторії, було чути потужні вибухи.

Пізніше було оприлюднено супутникові знімки, які свідчать про наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку.