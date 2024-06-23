Чи застосує Путін ядерну зброю при втраті контролю над Кримом — відповідь Буданова

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від постачання зброї з Росії, і окупанти в такому випадку не застосують тактичну ядерну зброю.
Головні тези:
- За думкою Кирила Буданова, використання ядерної зброї Росією при втраті контролю над Кримом є малоймовірним сценарієм через відсутність значної концентрації військ у регіоні.
- Крім того, застосування ядерної зброї може стати причиною великих політичних ризиків для Путіна, зокрема у міжнародному співтоваристві.
- За словами Буданова, ракети великої дальності ATACMS, передані США в Україну, можуть бути ефективним інструментом для підкорення росіян на Кримському півострові.
- Кількість ракет ATACMS може виявитися ключовим фактором у зруйнуванні стратегічних об'єктів, як от Кримський міст.
Чи застосує РФ ядерну зброю, якщо втратить контроль над Кримом
Керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer зазначив, що окупований Крим може бути відрізаний від постачання зброї з Росії й потрібно "зробити все, щоб це реалізувати".
При цьому Буданов висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.
Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст
На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.
Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.
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