Чи застосує Путін ядерну зброю при втраті контролю над Кримом — відповідь Буданова

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що окупований Крим може бути відрізаний від постачання зброї з Росії, і окупанти в такому випадку не застосують тактичну ядерну зброю.

Чи застосує РФ ядерну зброю, якщо втратить контроль над Кримом

Керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer зазначив, що окупований Крим може бути відрізаний від постачання зброї з Росії й потрібно "зробити все, щоб це реалізувати".

При цьому Буданов висміяв ідею про те, що Москва застосує тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

По-перше, я знаю, що там насправді відбувається. По-друге, я знаю реальні характеристики російської ядерної зброї.Яку користь вона може принести? У нас немає великих концентрацій військ, для яких така ядерна зброя була б доречною. А пробити дірки в наших лініях оборони можна звичайними засобами ведення війни.Крім того, використання ядерної зброї призвело б до великих політичних ризиків для Путіна. Кирило Буданов Керівник ГУР

Буданов розповів, чи зруйнують ATACMS Кримський міст

На думку Буданова, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів те це дозволить змусити їх підкоритися. Голова ГУР погодився з думкою колишнього командувача армією США в Європі Бена Ходжеса, щодо того, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тож нам потрібно зробити все, щоб це реалізувати, — сказав Буданов. Поширити

Він вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст. За його словами, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужний, щоб виконувати цю роботу, помиляються.