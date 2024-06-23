Применит ли Путин ядерное оружие при потере контроля над Крымом - ответ Буданова

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России, и оккупанты в таком случае не применят тактическое ядерное оружие.

Применит ли РФ ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом

Руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer отметил, что оккупированный Крым может быть отрезан от снабжения оружием из России и нужно "сделать все, чтобы это реализовать".

При этом Буданов высмеял идею о том, что Москва применит тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

Во-первых, я знаю, что там действительно происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

Буданов рассказал, разрушат ли ATACMS Крымский мост

По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

Я совершенно разделяю мнение генерала Ходжеса. Так что нам нужно сделать все, чтобы это реализовать, — сказал Буданов. Поделиться

Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.