Применит ли Путин ядерное оружие при потере контроля над Крымом - ответ Буданова

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что оккупированный Крым может быть отрезан от поставок оружия из России, и оккупанты в таком случае не применят тактическое ядерное оружие.
Главные тезисы
- Буданов предполагает, что отрезание оккупированного Крыма от поставок оружия из России может стимулировать оккупантов к подчинению, не требуя прибегать к использованию ядерного оружия.
- Согласно мнению руководителя ГУР, ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конечном счете разрушить Крымский мост, оказывая давление на контролирующую сторону.
- Анализ ситуации с участием экспертного мнения Кирилла Буданова позволяет продемонстрировать возможные сценарии развития событий в случае утраты Россией контроля над Крымским полуостровом.
Применит ли РФ ядерное оружие, если потеряет контроль над Крымом
Руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer отметил, что оккупированный Крым может быть отрезан от снабжения оружием из России и нужно "сделать все, чтобы это реализовать".
При этом Буданов высмеял идею о том, что Москва применит тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.
Буданов рассказал, разрушат ли ATACMS Крымский мост
По мнению Буданова, если россиян на Крымском полуострове отрезать от пополнения запасов, то это позволит заставить их подчиниться. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.
Он считает, что ракеты большой дальности ATACMS, переданные США в Украину, могут в конце концов разрушить Крымский мост. По его словам, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощный, чтобы выполнять эту работу, ошибаются.
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