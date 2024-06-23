Росіяни заявили про вибухи та ракетну атаку по Криму
Категорія
Події
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Росіяни заявили про вибухи та ракетну атаку по Криму

Вибухи в Криму
Джерело:  online.ua

Одразу у кількох містах окупованого Росією Криму ввечері, 23 червня, пролунали потужні вибухи. 

Головні тези:

  • Увечері 23 червня в окупованих містах Криму лунали потужні вибухи.
  • Локалізація вибухів - Заозерне, Євпаторія, Донузлав, Севастополь, де також зазначається приліт ракет по радарам.
  • Жителі районів Південного Криму повідомляють про численні пожежі, влучання та рух БпЛА у напрямку півострова.
  • Місцеві жителі спостерігають за масштабними пожежами та вибухами прямо в небі над населеними пунктами.

Що відомо про серію нових вибухів в окупованому Криму

Окупаційна влада у Криму заявила про нібито нову ракетну атаку.

Зазначається, що близько 8 вибухів пролунало в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві.

Вибухи також було чутно в Севастополі.

Місцеві заявляють про нібито приліт по радару у Вітіно, що у Сакському районі.

Росіяни вже традиційно заявили про те що була ракетна атака, а їх ППО збило всі ракети.

Що росіяни заявляють про вибухи та влучання в Криму

Повідомляється, що могло "прилетіти" у військову частину між селищами Молочне і Уютне Сакського району, там помітили пожежу.

Також вибухи чули в районі Чорноморського та Міжводного.

Місцеві жителі заявляють про велику кількість карет швидкої в районах Вітіно та Євпаторії.

Зазначається, що в районі Вітіно могло прилетіти по радару окупаційної армії РФ.

Жителі села Молочне заявили про потужні вибухи прямо в небі над населеним пунктом.

Вибухи чули також жителі Феодосії.

Пізніше стало відомо, що влучання відбулось по території військової частини між Молочним та Уютним.

За інформацією місцевих жителів, не менше 3-5 вибухів пролунало в районі Чорноморського та Міжводного.

Пізніше стали з’являтись повідомлення, що у напрямку Криму рухається не менше 20 БпЛА.

Повідомляється, що час підльоту до півострова десь 23:30.

Повідомляється також про масштабну пожежу у Вітіно.

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