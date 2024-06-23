Одразу у кількох містах окупованого Росією Криму ввечері, 23 червня, пролунали потужні вибухи.
Головні тези:
- Увечері 23 червня в окупованих містах Криму лунали потужні вибухи.
- Локалізація вибухів - Заозерне, Євпаторія, Донузлав, Севастополь, де також зазначається приліт ракет по радарам.
- Жителі районів Південного Криму повідомляють про численні пожежі, влучання та рух БпЛА у напрямку півострова.
- Місцеві жителі спостерігають за масштабними пожежами та вибухами прямо в небі над населеними пунктами.
Що відомо про серію нових вибухів в окупованому Криму
Окупаційна влада у Криму заявила про нібито нову ракетну атаку.
Зазначається, що близько 8 вибухів пролунало в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві.
Вибухи також було чутно в Севастополі.
Місцеві заявляють про нібито приліт по радару у Вітіно, що у Сакському районі.
Росіяни вже традиційно заявили про те що була ракетна атака, а їх ППО збило всі ракети.
Що росіяни заявляють про вибухи та влучання в Криму
Повідомляється, що могло "прилетіти" у військову частину між селищами Молочне і Уютне Сакського району, там помітили пожежу.
Також вибухи чули в районі Чорноморського та Міжводного.
Місцеві жителі заявляють про велику кількість карет швидкої в районах Вітіно та Євпаторії.
Зазначається, що в районі Вітіно могло прилетіти по радару окупаційної армії РФ.
Жителі села Молочне заявили про потужні вибухи прямо в небі над населеним пунктом.
Вибухи чули також жителі Феодосії.
Пізніше стало відомо, що влучання відбулось по території військової частини між Молочним та Уютним.
За інформацією місцевих жителів, не менше 3-5 вибухів пролунало в районі Чорноморського та Міжводного.
Пізніше стали з’являтись повідомлення, що у напрямку Криму рухається не менше 20 БпЛА.
Повідомляється, що час підльоту до півострова десь 23:30.
Повідомляється також про масштабну пожежу у Вітіно.
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