У Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про пожежу — відео

В окупованому Севастополі 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти. Також було гучно в районі Євпаторії на заході Криму.

Російська ППО спричинила масштабну пожежу в окупованому Криму

Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв на своєму каналі у Telegram заявив, що у Севастополі працює ППО.

Усі служби приведені в стан бойової готовності, — написав Развожаєв. Поширити

За його інформацією, 5 повітряних цілей нібито знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.

Заява окупаційної влади Криму

Він також інформує, що в районі Учкуївки нібито 12 осіб зазнали поранення. У Любимівці, за попередньою інформацією, осколкові поранення отримали 2 особи.

Також Развожаєв підтвердив, що через падіння уламків горить житловий будинок. Окрім того, як стверджується, горить ліс у районі пансіонату "Лазур".

Очевидці розповіли Telegram-каналу "Крымский ветер", що над Севастопольською бухтою зараз піднімається дим, а також зафіксовано два пуски ракет у Севастополі з району Кара-Коби.

ЗСУ знищили ППО Панцир-С на Бєлгородщині

Українські військові уразили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області.

За інформацією російських видань губернатор Бєлгородщини заявив, в районі селища Дубове нібито спалахнула трава.

Однак пізніше були оприлюднені фото ураженної установки ППО “Панцир-С”.

За даними "Новой газеты", задимлення сталося поруч із торговим центром "Сіті Мол", який розташований на околиці Бєлгорода, але юридично входить до складу Дубового.

Видання зазначає, що пізніше деякі телеграм-канали видалили фото і відео задимлення в Бєлгородській області.