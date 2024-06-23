У Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про пожежу — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про пожежу — відео

Крим
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Джерело:  online.ua

В окупованому Севастополі 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти. Також було гучно в районі Євпаторії на заході Криму.

Головні тези:

  • Російська ППО спровокувала масштабну пожежу в окупованому Криму, спричинивши шкоду житловим будинкам та лісовим угіддям.
  • Збиті повітряні цілі упали в прибережній зоні, спричинивши пожежу та поранення серед місцевих мешканців.
  • Очевидці підтвердили факт роботи російської ППО та запуску ракет у Севастополі, що призвело до пожеж та загибелі людей.
  • ЗСУ успішно знищили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області.

Російська ППО спричинила масштабну пожежу в окупованому Криму

Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв на своєму каналі у Telegram заявив, що у Севастополі працює ППО.

Усі служби приведені в стан бойової готовності, — написав Развожаєв.

За його інформацією, 5 повітряних цілей нібито знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.

Заява окупаційної влади Криму

Він також інформує, що в районі Учкуївки нібито 12 осіб зазнали поранення. У Любимівці, за попередньою інформацією, осколкові поранення отримали 2 особи.

Також Развожаєв підтвердив, що через падіння уламків горить житловий будинок. Окрім того, як стверджується, горить ліс у районі пансіонату "Лазур".

Очевидці розповіли Telegram-каналу "Крымский ветер", що над Севастопольською бухтою зараз піднімається дим, а також зафіксовано два пуски ракет у Севастополі з району Кара-Коби.

ЗСУ знищили ППО Панцир-С на Бєлгородщині

Українські військові уразили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області. 

За інформацією російських видань губернатор Бєлгородщини заявив, в районі селища Дубове нібито спалахнула трава.

Однак пізніше були оприлюднені фото ураженної установки ППО “Панцир-С”.

За даними "Новой газеты", задимлення сталося поруч із торговим центром "Сіті Мол", який розташований на околиці Бєлгорода, але юридично входить до складу Дубового.

Видання зазначає, що пізніше деякі телеграм-канали видалили фото і відео задимлення в Бєлгородській області.

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