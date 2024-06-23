У Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про пожежу — відео

В окупованому Севастополі 23 червня чули вибухи зі сторони Козачої бухти. Також було гучно в районі Євпаторії на заході Криму.
Головні тези:
- Російська ППО спровокувала масштабну пожежу в окупованому Криму, спричинивши шкоду житловим будинкам та лісовим угіддям.
- Збиті повітряні цілі упали в прибережній зоні, спричинивши пожежу та поранення серед місцевих мешканців.
- Очевидці підтвердили факт роботи російської ППО та запуску ракет у Севастополі, що призвело до пожеж та загибелі людей.
- ЗСУ успішно знищили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області.
Російська ППО спричинила масштабну пожежу в окупованому Криму
Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв на своєму каналі у Telegram заявив, що у Севастополі працює ППО.
За його інформацією, 5 повітряних цілей нібито знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.
Він також інформує, що в районі Учкуївки нібито 12 осіб зазнали поранення. У Любимівці, за попередньою інформацією, осколкові поранення отримали 2 особи.
Також Развожаєв підтвердив, що через падіння уламків горить житловий будинок. Окрім того, як стверджується, горить ліс у районі пансіонату "Лазур".
Очевидці розповіли Telegram-каналу "Крымский ветер", що над Севастопольською бухтою зараз піднімається дим, а також зафіксовано два пуски ракет у Севастополі з району Кара-Коби.
ЗСУ знищили ППО Панцир-С на Бєлгородщині
Українські військові уразили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області.
За інформацією російських видань губернатор Бєлгородщини заявив, в районі селища Дубове нібито спалахнула трава.
Однак пізніше були оприлюднені фото ураженної установки ППО “Панцир-С”.
За даними "Новой газеты", задимлення сталося поруч із торговим центром "Сіті Мол", який розташований на околиці Бєлгорода, але юридично входить до складу Дубового.
Видання зазначає, що пізніше деякі телеграм-канали видалили фото і відео задимлення в Бєлгородській області.
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