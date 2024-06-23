В Севастополе и Евпатории раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о пожаре — видео

В оккупированном Севастополе 23 июня слышали взрывы со стороны Казачьей бухты. Также было шумно в районе Евпатории на западе Крыма.
Главные тезисы
- Российская ПВО спровоцировала масштабный пожар в оккупированном Крыму, нанеся ущерб жилым домам и лесным угодьям.
- Сбитые воздушные цели упали в прибрежной зоне, повлекши пожар и ранения среди местных жителей.
- Очевидцы подтвердили факт работы российской ПВО и запуска ракет в Севастополе, что привело к пожару и гибели людей.
- ВСУ успешно уничтожили пусковую установку "Панцирь-С" оккупационной армии РФ на территории Белгородской области.
Российская ПВО вызвала масштабный пожар в оккупированном Крыму
Оккупационный губернатор города Михаил Развожаев на своем канале в Telegram заявил, что в Севастополе работает ПВО.
По его информации, 5 воздушных целей якобы уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей рухнули в прибрежную зону.
Он также информирует, что в районе Учкуевки якобы 12 человек получили ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили 2 человека.
Также Развожаев подтвердил, что из-за падения обломков горит жилой дом. Кроме того, как утверждается, горит лес в районе пансионата "Лазур".
Очевидцы рассказали Telegram-каналу "Крымский ветер", что над Севастопольской бухтой сейчас поднимается дым, а также зафиксировано два пуска ракет в Севастополе из района Кара-Кобы.
ВСУ уничтожили ПВО Панцирь-С на Белгородщине
Украинские военные поразили пусковую установку "Панцирь-С" оккупационной армии РФ на территории Белгородской области.
По информации российских изданий, губернатор Белгородщины заявил, что в районе поселка Дубовое якобы вспыхнула трава.
Однако позже были обнародованы фото пораженной установки ПВО "Панцирь-С".
По данным "Новой газеты", задымление произошло рядом с торговым центром "Сити Мол", расположенным на окраине Белгорода, но юридически входящим в состав Дубового.
Издание отмечает, что позже некоторые телеграммы-каналы удалили фото и видео задымления в Белгородской области.
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