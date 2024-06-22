Что известно о серии новых взрывов в оккупированном Крыму

Оккупационные власти в Крыму заявили о якобы новой ракетной атаке.

Отмечается, что около 8 взрывов прогремели в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.

Взрывы также были слышны в Севастополе.

Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.

Россияне уже традиционно заявили о том, что была ракетная атака, а их ПВО сбило все ракеты.

Что россияне заявляют о взрывах и попаданиях в Крыму

Сообщается, что могло "прилететь" в воинскую часть между поселками Молочное и Уютное Сакского района, там заметили пожар.

Также взрывы слышали в районе Черноморского и Межводного.

Местные жители заявляют о большом количестве карет скорой в районах Витино и Евпатории.

Отмечается, что в районе Витино могло прилететь по радару оккупационной армии РФ.

Жители села Молочное заявили о мощных взрывах прямо в небе над населенным пунктом.

Взрывы слышали также феодосийские жители.

Позже стало известно, что попадание произошло по территории воинской части между Молочным и Уютным.

По информации местных жителей, не менее 3-5 взрывов раздалось в районе Черноморского и Межводного.

Позже стали появляться сообщения, что в направлении Крыма движется не менее 20 БПЛА.

Сообщается, что время подлета к полуострову около 23:30.

Сообщается также о масштабном пожаре в Витино.