Россияне заявили о взрывах и ракетной атаке по Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне заявили о взрывах и ракетной атаке по Крыму

Взрывы в Крыму
Читати українською
Источник:  online.ua

Сразу в нескольких городах оккупированного Россией Крыма вечером, 23 июня, прогремели мощные взрывы.

Главные тезисы

  • Свидетельства россиян о мощных взрывах и ракетной атаке в Крыму
  • Около 8 взрывов прогремели в разных городах, вызвав пожары и панику среди жителей
  • Утверждения россиян о сбитых ракетах и действиях противовоздушной обороны
  • Движение беспилотников в направлении полуострова и наблюдения местных жителей
  • Подробности о масштабном пожаре в разных районах и последствиях нападения

Что известно о серии новых взрывов в оккупированном Крыму

Оккупационные власти в Крыму заявили о якобы новой ракетной атаке.

Отмечается, что около 8 взрывов прогремели в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.

Взрывы также были слышны в Севастополе.

Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.

Россияне уже традиционно заявили о том, что была ракетная атака, а их ПВО сбило все ракеты.

Что россияне заявляют о взрывах и попаданиях в Крыму

Сообщается, что могло "прилететь" в воинскую часть между поселками Молочное и Уютное Сакского района, там заметили пожар.

Также взрывы слышали в районе Черноморского и Межводного.

Местные жители заявляют о большом количестве карет скорой в районах Витино и Евпатории.

Отмечается, что в районе Витино могло прилететь по радару оккупационной армии РФ.

Жители села Молочное заявили о мощных взрывах прямо в небе над населенным пунктом.

Взрывы слышали также феодосийские жители.

Позже стало известно, что попадание произошло по территории воинской части между Молочным и Уютным.

По информации местных жителей, не менее 3-5 взрывов раздалось в районе Черноморского и Межводного.

Позже стали появляться сообщения, что в направлении Крыма движется не менее 20 БПЛА.

Сообщается, что время подлета к полуострову около 23:30.

Сообщается также о масштабном пожаре в Витино.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Севастополе и Евпатории раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о пожаре — видео
Крым
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На пляже под Севастополем рухнула ракета ПВО РФ. Есть погибшие — видео
Взрыв в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Помогут ли РФ баржи защитить Крымский мост — ответ ВМС ВСУ
Крымский мост
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обвинила США в причастности к ракетной атаке на Севастополь
Взрывы под Севастополем

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?