Сразу в нескольких городах оккупированного Россией Крыма вечером, 23 июня, прогремели мощные взрывы.
Главные тезисы
- Свидетельства россиян о мощных взрывах и ракетной атаке в Крыму
- Около 8 взрывов прогремели в разных городах, вызвав пожары и панику среди жителей
- Утверждения россиян о сбитых ракетах и действиях противовоздушной обороны
- Движение беспилотников в направлении полуострова и наблюдения местных жителей
- Подробности о масштабном пожаре в разных районах и последствиях нападения
Что известно о серии новых взрывов в оккупированном Крыму
Оккупационные власти в Крыму заявили о якобы новой ракетной атаке.
Отмечается, что около 8 взрывов прогремели в Заозерном, Евпатории и Донузлаве.
Взрывы также были слышны в Севастополе.
Местные заявляют о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.
Россияне уже традиционно заявили о том, что была ракетная атака, а их ПВО сбило все ракеты.
Что россияне заявляют о взрывах и попаданиях в Крыму
Сообщается, что могло "прилететь" в воинскую часть между поселками Молочное и Уютное Сакского района, там заметили пожар.
Также взрывы слышали в районе Черноморского и Межводного.
Местные жители заявляют о большом количестве карет скорой в районах Витино и Евпатории.
Отмечается, что в районе Витино могло прилететь по радару оккупационной армии РФ.
Жители села Молочное заявили о мощных взрывах прямо в небе над населенным пунктом.
Взрывы слышали также феодосийские жители.
Позже стало известно, что попадание произошло по территории воинской части между Молочным и Уютным.
По информации местных жителей, не менее 3-5 взрывов раздалось в районе Черноморского и Межводного.
Позже стали появляться сообщения, что в направлении Крыма движется не менее 20 БПЛА.
Сообщается, что время подлета к полуострову около 23:30.
Сообщается также о масштабном пожаре в Витино.
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