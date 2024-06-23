В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы причастности США к ракетной атаке по оккупированному Севастополю днем, 23 июня.
Главные тезисы
- Минобороны РФ обвиняет США и Украину в причастности к ракетной атаке на Севастополь, повлекшей многочисленные жертвы среди мирных жителей.
- Анализ действий российских оккупантов при отражении ракетной атаки показал недостатки в работе ЗРГК.
- Эксперт раскрыл противоречия в заявлениях России о сбитых ракетах ATACMS и действиях комплексов ПВО, не приспособленных для перехвата таких целей.
- Ракетная атака на Севастополь вызвала возмущение российской пропаганды и подчеркнула опасности посещения Крыма в условиях войны и оккупации.
- Продолжающиеся поездки граждан на отдых на оккупированную территорию Крыма в условиях военных действий ставят под угрозу их жизни.
РФ обвиняет США и Украину в причастности к ракетной атаке по Севастополю
Там также заявили, что во время отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены.
При этом российские оккупанты также добавили, что якобы все полетные задачи в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS "вводятся американскими специалистами с учетом собственных данных спутниковой разведки США".
Что не так с действиями российских окупантов во время отражения ракетной атаки по Севастополю
По словам военного аналитика Александра Коваленко, во время ракетной атаки на Крым 23 июня российские оккупанты пытались сбить американские дальнобойные ракеты ATACMS с помощью комплексов ПВО "Панцирь-С1", которые не предназначены для перехвата таких целей.
По его словам, российская пропаганда возмущена ракетной атакой, во время которой были ранены и погибли гражданские.
Однако, как подчеркнул Коваленко, на гражданских в первую очередь падали ракеты именно из комплекса ЗРГК "Панцирь-С1".
Также аналитик озвучил упрек в сторону гражданских, продолжающих ездить на отдых в Крым, через 2 года после начала полномасштабной войны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-