РФ обвинила США в причастности к ракетной атаке на Севастополь
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РФ обвинила США в причастности к ракетной атаке на Севастополь

Взрывы под Севастополем
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Источник:  online.ua

В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы причастности США к ракетной атаке по оккупированному Севастополю днем, 23 июня.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ обвиняет США и Украину в причастности к ракетной атаке на Севастополь, повлекшей многочисленные жертвы среди мирных жителей.
  • Анализ действий российских оккупантов при отражении ракетной атаки показал недостатки в работе ЗРГК.
  • Эксперт раскрыл противоречия в заявлениях России о сбитых ракетах ATACMS и действиях комплексов ПВО, не приспособленных для перехвата таких целей.
  • Ракетная атака на Севастополь вызвала возмущение российской пропаганды и подчеркнула опасности посещения Крыма в условиях войны и оккупации.
  • Продолжающиеся поездки граждан на отдых на оккупированную территорию Крыма в условиях военных действий ставят под угрозу их жизни. 

РФ обвиняет США и Украину в причастности к ракетной атаке по Севастополю

Сегодня в 12.15 совершен умышленный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS", снаряженными кассетными боевыми частями, - говорится в сообщении минобороны страны-агрессорки.

Там также заявили, что во время отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены.

Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя, заявляют в российском военном ведомстве.

При этом российские оккупанты также добавили, что якобы все полетные задачи в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS "вводятся американскими специалистами с учетом собственных данных спутниковой разведки США".

Поэтому ответственность за умышленный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет, прежде всего, Вашингтон, поставивший это оружие в Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными, - заявляют в минобороны страны-агрессорки.

Что не так с действиями российских окупантов во время отражения ракетной атаки по Севастополю

По словам военного аналитика Александра Коваленко, во время ракетной атаки на Крым 23 июня российские оккупанты пытались сбить американские дальнобойные ракеты ATACMS с помощью комплексов ПВО "Панцирь-С1", которые не предназначены для перехвата таких целей.

По его словам, российская пропаганда возмущена ракетной атакой, во время которой были ранены и погибли гражданские.

Однако, как подчеркнул Коваленко, на гражданских в первую очередь падали ракеты именно из комплекса ЗРГК "Панцирь-С1".

Важно понимать, что российские пропагандисты заявляют о применении по Крыму ракет ATACMS, но баллистику они пытались сбить почему-то именно ЗРГК "Панцирь-С1", которые к выполнению такой задачи не приспособлены, - отмечает эксперт.

Также аналитик озвучил упрек в сторону гражданских, продолжающих ездить на отдых в Крым, через 2 года после начала полномасштабной войны.

Крым – это не только временно оккупированная территория, но и зона боевых действий. Ехать туда отдыхать – это как инстинкт лемминга, разбежаться и прыгнуть со скалы, – подчеркнул Коваленко.

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