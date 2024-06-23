В воскресенье, 23 июня, на территории оккупированного Россией Крыма работали системы ПВО во время ракетной атаки. Одна из ракет ПВО российской оккупационной армии приземлилась прямо на пляже под Севастополем и убила отдыхающих.
Главные тезисы
- На пляже под Севастополем произошло падение ракеты ПВО РФ в результате ракетной атаки.
- Инцидент привел к гибели трех человек, включая двух детей, и ранениям более ста человек.
- Оккупационные власти Крыма подтвердили факт ракетной атаки, а минобороны РФ объявило о завершении отражения украинского удара.
- Отражение ракетной атаки привело к падению одной ракеты ПВО на пляже и поражению воздушных целей в небе.
- По данным Telegram-канала, ракеты ПВО упали как в море, так и на пляже, вызвав гибель и ранения гражданских лиц.
Что известно об инциденте с падением российской ракеты ПВО на пляже под Севастополем
По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в течение дня взрывы были слышны в оккупированных Севастополе и Балаклаве.
Системы ПВО российских окупантов работали вблизи Евпатории, Сак, Бахчисарая и Инкермана, а также в самом Севастополе.
Также зафиксированы прилеты в районе Севастопольской бухты.
Отмечается, что ПВО оккупационной армии РФ сбило ракету у пляжа Учкуевка рядом с Севастополем.
Также сообщается о неконтролируемом падении российских ракет ПВО.
По информации Telegram-канала, большинство ракет упало в море, однако по меньшей мере одна упала на заполненном людьми пляже.
По данным "Крымского ветра", на пляже в Учкуевке есть погибшие, туда приехало много скорых.
Что говорят оккупационные власти Крыма
Инцидент на пляже подтвердил и назначенный россиянами гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, люди на пляже ранены и убиты в результате работы российского ПВО.
Позже он уточнил, что погибли два человека, более 20 получили ранения.
В местных пабликах гражданские жалуются, что оккупанты не включали сирены воздушной тревоги во время ракетной атаки.
Также сообщают, что людей не пускали в подземные помещения, где можно переждать атаку.
Позже в минобороны РФ сообщили, что инцидент на пляже под Севастополем – это дело рук российской ПВО при отражении украинского удара ракетами ATACMS.
Со своей стороны гауляйтер Севастополя Развожаев обновил данные о количестве жертв - трое погибших (включая двух детей) и около сотни раненых.
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