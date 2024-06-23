В воскресенье, 23 июня, на территории оккупированного Россией Крыма работали системы ПВО во время ракетной атаки. Одна из ракет ПВО российской оккупационной армии приземлилась прямо на пляже под Севастополем и убила отдыхающих.

Что известно об инциденте с падением российской ракеты ПВО на пляже под Севастополем

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в течение дня взрывы были слышны в оккупированных Севастополе и Балаклаве.

Системы ПВО российских окупантов работали вблизи Евпатории, Сак, Бахчисарая и Инкермана, а также в самом Севастополе.

Также зафиксированы прилеты в районе Севастопольской бухты.

Слышна детонация в районе Казацкой бухты, где базируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ России, - говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Отмечается, что ПВО оккупационной армии РФ сбило ракету у пляжа Учкуевка рядом с Севастополем.

Также сообщается о неконтролируемом падении российских ракет ПВО.

По информации Telegram-канала, большинство ракет упало в море, однако по меньшей мере одна упала на заполненном людьми пляже.

По данным "Крымского ветра", на пляже в Учкуевке есть погибшие, туда приехало много скорых.

Что говорят оккупационные власти Крыма

Инцидент на пляже подтвердил и назначенный россиянами гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, люди на пляже ранены и убиты в результате работы российского ПВО.

Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей рухнули в прибрежную зону. По предварительной информации Спасательной службы - в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили ранения, - сначала написал Развожаев. Поделиться

Позже он уточнил, что погибли два человека, более 20 получили ранения.

В местных пабликах гражданские жалуются, что оккупанты не включали сирены воздушной тревоги во время ракетной атаки.

Также сообщают, что людей не пускали в подземные помещения, где можно переждать атаку.

Позже в минобороны РФ сообщили, что инцидент на пляже под Севастополем – это дело рук российской ПВО при отражении украинского удара ракетами ATACMS.

Во время отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты "ATACMS" были сбиты. Еще одна ракета в результате влияния средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города, подчеркнули в военном ведомстве страны-агрессоры. Поделиться

Со своей стороны гауляйтер Севастополя Развожаев обновил данные о количестве жертв - трое погибших (включая двух детей) и около сотни раненых.