На пляже под Севастополем рухнула ракета ПВО РФ. Есть погибшие — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На пляже под Севастополем рухнула ракета ПВО РФ. Есть погибшие — видео

Взрыв в Крыму
Читати українською
Источник:  online.ua

В воскресенье, 23 июня, на территории оккупированного Россией Крыма работали системы ПВО во время ракетной атаки. Одна из ракет ПВО российской оккупационной армии приземлилась прямо на пляже под Севастополем и убила отдыхающих.

Главные тезисы

  • На пляже под Севастополем произошло падение ракеты ПВО РФ в результате ракетной атаки.
  • Инцидент привел к гибели трех человек, включая двух детей, и ранениям более ста человек.
  • Оккупационные власти Крыма подтвердили факт ракетной атаки, а минобороны РФ объявило о завершении отражения украинского удара.
  • Отражение ракетной атаки привело к падению одной ракеты ПВО на пляже и поражению воздушных целей в небе.
  • По данным Telegram-канала, ракеты ПВО упали как в море, так и на пляже, вызвав гибель и ранения гражданских лиц.

Что известно об инциденте с падением российской ракеты ПВО на пляже под Севастополем

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в течение дня взрывы были слышны в оккупированных Севастополе и Балаклаве.

Системы ПВО российских окупантов работали вблизи Евпатории, Сак, Бахчисарая и Инкермана, а также в самом Севастополе.

Также зафиксированы прилеты в районе Севастопольской бухты.

Слышна детонация в районе Казацкой бухты, где базируется 810-я бригада морской пехоты ЧФ России, - говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что ПВО оккупационной армии РФ сбило ракету у пляжа Учкуевка рядом с Севастополем.

Также сообщается о неконтролируемом падении российских ракет ПВО.

По информации Telegram-канала, большинство ракет упало в море, однако по меньшей мере одна упала на заполненном людьми пляже.

По данным "Крымского ветра", на пляже в Учкуевке есть погибшие, туда приехало много скорых.

Что говорят оккупационные власти Крыма

Инцидент на пляже подтвердил и назначенный россиянами гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, люди на пляже ранены и убиты в результате работы российского ПВО.

Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей рухнули в прибрежную зону. По предварительной информации Спасательной службы - в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей, получили ранения, - сначала написал Развожаев.

Позже он уточнил, что погибли два человека, более 20 получили ранения.

В местных пабликах гражданские жалуются, что оккупанты не включали сирены воздушной тревоги во время ракетной атаки.

Также сообщают, что людей не пускали в подземные помещения, где можно переждать атаку.

Позже в минобороны РФ сообщили, что инцидент на пляже под Севастополем – это дело рук российской ПВО при отражении украинского удара ракетами ATACMS.

Во время отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты "ATACMS" были сбиты. Еще одна ракета в результате влияния средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города, подчеркнули в военном ведомстве страны-агрессоры.

Со своей стороны гауляйтер Севастополя Развожаев обновил данные о количестве жертв - трое погибших (включая двух детей) и около сотни раненых.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как удары ВСУ по российской ПВО повлияют на оборону Крыма — ответ аналитиков
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ нашел еще один склад военной техники РФ в Крыму — видео
Техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отследил госпиталь в Крыму со спецназом ГРУ РФ — фото
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?