В міноборони країни-агресорки заявили про нібито причетність США до ракетної атаки по окупованому Севастополю вдень, 23 червня.
Головні тези:
- Міноборони РФ звинувачує США та Україну у причетності до ракетної атаки на окупований Севастополь.
- Проаналізовано дії російських окупантів під час відбиття ракетної атаки, що спричинила численні жертв серед мирних жителів.
- Експерт розкрив недоліки російських ЗРГК у контексті спроби перехоплення ракет ATACMS та зазначив докір у бік цивільних, які вирушають відпочивати на окуповану територію.
- Ракетна атака на Севастополь викликала обурення російської пропаганди та підкреслила небезпеку відвідування Криму в умовах війни.
РФ звинувачує США та Україну у причетності до ракетної атаки по Севастополю
Там також заявили, що що під час відбиття ракетної атаки черговими силами ППО чотири американські ракети ATACMS було перехоплено.
При цьому російські окупанти також додали, що нібито усі польотні завдання в американські оперативно-тактичні ракети ATACMS "вводяться американськими фахівцями з урахуванням власних даних супутникової розвідки США”.
Що не так із діями російських окупантів під час відбиття ракетної атаки по Севастополю
За словами військового аналітика Олександра Коваленка, під час ракетної атаки на Крим 23 червня російські окупанти намагались збити американські далекобійні ракети ATACMS за допомогою комплексів ППО "Панцир-С1", які не призначені для перехоплення таких цілей.
За його словами, російська пропаганда обурена такою ракетною атакою, під час якої були поранені та загинули цивільні.
Однак, як підкреслив Коваленко, на цивільних, у першу чергу, падали ракети саме з комплексу ЗРГК "Панцир-С1".
Також аналітик озвучив докір у бік цивільних, які продовжують їздити на відпочинок до Криму, через 2 роки після початку повномасштабної війни.
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