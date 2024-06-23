В міноборони країни-агресорки заявили про нібито причетність США до ракетної атаки по окупованому Севастополю вдень, 23 червня.

РФ звинувачує США та Україну у причетності до ракетної атаки по Севастополю

Сьогодні о 12.15 здійснено навмисний терористичний ракетний удар по місту Севастополь п'ятьма американськими оперативно-тактичними ракетами "ATACMS", спорядженими касетними бойовими частинами, - йдеться у повідомленні міноборони країни-агресорки. Поширити

Там також заявили, що що під час відбиття ракетної атаки черговими силами ППО чотири американські ракети ATACMS було перехоплено.

Підрив осколкової бойової частини п'ятої американської ракети у повітрі призвів до численних жертв серед мирних жителів Севастополя, - заявляють у російському військовому відомстві. Поширити

При цьому російські окупанти також додали, що нібито усі польотні завдання в американські оперативно-тактичні ракети ATACMS "вводяться американськими фахівцями з урахуванням власних даних супутникової розвідки США”.

Тому відповідальність за навмисний ракетний удар по мирним жителям Севастополя несе передусім Вашингтон, який поставив цю зброю в Україну, а також київський режим, з території якого цей удар було завдано. Подібні дії не залишаться нерозділеними, - заявляють в міноборони країни-агресорки. Поширити

Що не так із діями російських окупантів під час відбиття ракетної атаки по Севастополю

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, під час ракетної атаки на Крим 23 червня російські окупанти намагались збити американські далекобійні ракети ATACMS за допомогою комплексів ППО "Панцир-С1", які не призначені для перехоплення таких цілей.

За його словами, російська пропаганда обурена такою ракетною атакою, під час якої були поранені та загинули цивільні.

Однак, як підкреслив Коваленко, на цивільних, у першу чергу, падали ракети саме з комплексу ЗРГК "Панцир-С1".

Важливо розуміти, що російські пропагандисти заявляють про застосування по Криму ракет ATACMS, але балістику вони намагалися збити, чомусь, саме ЗРГК "Панцир-С1", які до виконання такого завдання не пристосовані, - наголошує експерт. Поширити

Також аналітик озвучив докір у бік цивільних, які продовжують їздити на відпочинок до Криму, через 2 роки після початку повномасштабної війни.