Армія РФ цілеспрямовано розміщує військові об'єкти серед цивільних у Криму — експерти

Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти серед цивільних

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), 23 червня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна запустила п'ять ракет ATACMS з касетними бойовими частинами по Севастополю. Окупанти нібито перехопили чотири ракети, але одна відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула.

Пізніше РФ звинуватила США у жертвах серед цивільного населення, попри визнання, що російський перехоплювач ППО змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути.

Кадри, опубліковані 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії польоту. Російські джерела стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учуївка на півночі Севастополя.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що в результаті удару загинуло четверо людей. Ще 151 людина отримала поранення. Україна не коментувала удари по Севастополю.

Звинувачення Міністерства оборони Росії на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Сполучені Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки, — зазначають аналітики. Поширити

Російські військові блогери активно критикували Міністерство оборони та російську окупаційну владу в Криму за нездатність запобігти удару і забезпечити достатній захист "російського цивільного населення". Крім того, під час нібито атаки не спрацювали сирени.

Кілька мілблогерів критикували владу РФ за нездатність виявити і знищити всі ракети до того, як вони наблизилися до Севастополя. Крім того, поблизу пляжів нема укриттів.

Як зазначають аналітики, відеоматеріали та фото свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас окупаційна російська влада безвідповідально заохочує російський туризм до Криму, використовуючи його як тиловий плацдарм.

Експерти припускають, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують військові об'єкти поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримувати українські удари. Зафіксоване використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття російської військової техніки.

Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них, — зазначають в ISW. Поширити

Атака на Крим 23 червня

Нагадаємо, у неділю російські військові збили над пляжем у Севастополі ракету. Окупанти заявили, що вона "внаслідок впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".

Згідно з останніми даними, внаслідок падіння уламків загинули чотири людини, зокрема двоє дітей. Ще 151 людина постраждала. Серед загиблих — 9-річна дочка заступника мера Магадана Олега Авер'янова. "Я буду мститися за кожну вбиту дитину, яка постраждала на цьому пляжі", — заявив він.

Місцеві жителі скаржилися на те, що під час атаки не увімкнули сирени, також у мережі писали про закриті сховища.