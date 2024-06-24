Армия РФ целенаправленно размещает военные объекты среди гражданских в Крыму — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ целенаправленно размещает военные объекты среди гражданских в Крыму — эксперты

Крым
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Источник:  ISW

Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму, пытаясь сдержать украинские удары.

Главные тезисы

  • Россия целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов Крыма для сдерживания украинских ударов.
  • Эксперты указывают на нарушение российской стороной собственных правил применения Международного гуманитарного права.
  • Российские войска используют атомную электростанцию и школы как прикрытие военной техники на оккупированной территории Украины.
  • Обращение РФ обвинениями в жертвах среди гражданского населения в результате удара по Севастополю имеет политическую мотивацию.
  • Российские военные безответственно размещают военную технику в гражданских районах Крыма, нарушая международные стандарты.

Россия целенаправленно размещает военные объекты среди гражданских

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), 23 июня Министерство обороны России заявило, что Украина запустила пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. оккупанты якобы перехватили четыре ракеты, но одна отклонилась от траектории полета и взорвалась.

Позже РФ обвинила США в жертвах среди гражданского населения, несмотря на то, что российский перехватчик ПВО заставил ракету отклониться от траектории полета и взорваться.

Кадры, опубликованные 23 июня, якобы показывают гражданских на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории полета. Российские источники утверждают, что кассетные боеприпасы упали на гражданских у пляжа в парке Учуевка на севере Севастополя.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что в результате удара погибли четыре человека. Еще 151 человек получил ранения. Украина не комментировала удары по Севастополю.

Обвинения Министерства обороны России в адрес США в жертвах среди гражданского населения являются попыткой удержать Соединенные Штаты от предоставления дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности, — отмечают аналитики.

Российские военные блоггеры активно критиковали Министерство обороны и российские оккупационные власти в Крыму за неспособность предотвратить удар и обеспечить достаточную защиту "российского гражданского населения". Кроме того, во время якобы атаки не сработали сирены.

Несколько милблогеров критиковали власти РФ за неспособность выявить и уничтожить все ракеты до того, как они приблизились к Севастополю. Кроме того, вблизи пляжей нет укрытий.

Как отмечают аналитики, видеоматериалы и фото говорят о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время оккупационные российские власти безответственно поощряют российский туризм в Крым, используя его как тыловой плацдарм.

Эксперты предполагают, что российские военные, вероятно, целенаправленно размещают военные объекты вблизи гражданских районов Крыма, пытаясь сдерживать украинские удары. Зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия российской военной техники.

Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права, в которых говорится, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", — отмечают в ISW.

Атака на Крым 23 июня

Напомним, в воскресенье русские военные сбили над пляжем в Севастополе ракету. Оккупанты заявили, что она "в результате влияния средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".

Согласно последним данным, в результате падения обломков погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще 151 человек пострадал. Среди погибших — 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. "Я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже", — заявил он.

Местные жители жаловались, что во время атаки не включили сирены, также в сети писали о закрытых хранилищах.

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