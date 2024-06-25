Смогут ли ВСУ уничтожить космическую базу РФ в Крыму — данные Forbes

На днях ВСУ нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму, и это не первая попытка Украины уничтожить этот объект. В Forbes проанализировали, чем он так важен.

Украина стремится уничтожить "бесценную" космическую базу РФ в Крыму

Как пишет издание, объект НИП-16 был построен в Евпатории в рамках советской космической программы. Он был разработан для связи с лунными и марсианскими зондами в 1960-70-х годах, но также может поддерживать связь с современными спутниками-шпионами Лотос-С и навигационными спутниками ГЛОНАСС, которые являются аналогом американских спутников GPS.

Именно поэтому Украина пытается уничтожить этот объект, пишет Forbes, отмечая, что дважды с декабря украинские войска обстреливали бесценную космическую базу ракетами.

Этот объект, несомненно, важен с научной точки зрения. Однако, отмечает Forbes, НИП-16 также является законной военной целью, так как его передатчики могут посылать сигналы на спутники наблюдения, связи и навигации, включая космические аппараты "Лиана" и ГЛОНАСС, и принимать их.

Спутники ГЛОНАСС помогают наводить самые мощные российские авиационные боеприпасы — глисадные бомбы КАБ. Входящие в состав разведывательной системы "Лиана" спутники "Лотос-С" обнаруживают электромагнитные излучения военных целей, например, морских судов, и определяют их месторасположение. Возможно, спутники "Лиана" прослушивали сигналы украинских беспилотных катеров со взрывчаткой, которые вытесняют российский флот из западной части Черного моря, — пишет издание.

В то же время Forbes отмечает, что НИП-16 — сложная мишень.

Его радиотарелки, генераторы и средства управления разбросаны по двум большим кампусам. Наиболее заметное оборудование — старые тарелки — имеет прочную конструкцию. По словам российского историка космонавтики Анатолия Зака, строители НИП-16 собирали аппаратуру со старых железнодорожных мостов, корпусов списанных подлодок и вращающегося механизма из списанного линкора, — говорится в статье. Поделиться

Таким образом, Украине может понадобиться еще много ударов, чтобы нанести серьезный ущерб объекту, не говоря уже об уничтожении базы. Кроме того, добавляют в Forbes, уничтожение НИП-16 не устранит способность России поддерживать связь со своими спутниками, а лишь ограничит ее, поскольку у россиян есть и другие космические базы, но ни одна из них не расположена так близко к линии фронта в Украине. .

Удары ВСУ по Крыму

Ночью 24 июня ВСУ во временно оккупированном Крыму поразили центр космической связи российских оккупантов. Местные СМИ сообщали, что в поселке Витино, расположенном вблизи Евпатории, были слышны мощные взрывы.

Позже были обнародованы спутниковые снимки, свидетельствующие о наличии очагов огня именно на территории центра космической связи.