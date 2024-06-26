Спутниковые снимки калифорнийской компании Planet Labs демонстрируют последствия удара украинских военных ракетами ATACMS по космическому радиолокационному центру преступной армии РФ в поселке Витино Сакского района на территории оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки подтверждают удар украинских ВСУ по космическому радиолокационному центру РФ в Крыму.
- Удары были нанесены по стратегическому объекту, используемому для управления спутниками и подавления сигналов связи противника.
- Российские военные не комментируют инцидент, а Украина не берет на себя ответственность за удары.
- Украинские удары направлены на уничтожение космического центра, используемого для связи с современными спутниками и навигационной системой.
- Центр в Крыму также предназначен для управления спутниками, направленными на подавление сигналов связи спутников противника.
Что известно о поражении ВСУ космического радиолокационного центра армии РФ
Отмечается, что пораженный радиолокационный центр используется оккупационной армией РФ для работы системы космической связи и спутниковой навигации.
По информации журналистов издания, удары по этому стратегическому военному объекту страны агрессорки наносились тактическими ракетами ATACMS.
Центр - один из трех комплексов, входящих в Евпаторийский центр далекой космической связи, который обеспечивает пилотируемые и роботизированные космические полеты.
Российские военные также использовали Центр дальней космической связи для управления группами спутников, "предназначенных для подавления сигналов связи спутников противника".
На видео в социальных сетях после ударов по Крыму видны большие пожары в Витино и вблизи этого российского узла.
При этом Украина не взяла на себя ответственность за удар, а официальные российские лица пока не прокомментировали инцидент.
Что известно о последствиях последних украинских ударов по Крыму
На днях ВСУ нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму, и это не первая попытка Украины уничтожить этот объект.
объект НИП-16 был построен в Евпатории в рамках советской космической программы.
Он был разработан для связи с лунными и марсианскими зондами в 1960-70-х годах, но также может поддерживать связь с современными спутниками-шпионами Лотос-С и навигационными спутниками ГЛОНАСС, которые являются аналогом американских спутников GPS.
НИП-16 также является законной военной целью, так как его передатчики могут посылать сигналы на спутники наблюдения, связи и навигации, включая космические аппараты "Лиана" и ГЛОНАСС, и принимать их.
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