Спутниковые снимки калифорнийской компании Planet Labs демонстрируют последствия удара украинских военных ракетами ATACMS по космическому радиолокационному центру преступной армии РФ в поселке Витино Сакского района на территории оккупированного Крыма.

Что известно о поражении ВСУ космического радиолокационного центра армии РФ

Отмечается, что пораженный радиолокационный центр используется оккупационной армией РФ для работы системы космической связи и спутниковой навигации.

По информации журналистов издания, удары по этому стратегическому военному объекту страны агрессорки наносились тактическими ракетами ATACMS.

Центр - один из трех комплексов, входящих в Евпаторийский центр далекой космической связи, который обеспечивает пилотируемые и роботизированные космические полеты.

Российские военные также использовали Центр дальней космической связи для управления группами спутников, "предназначенных для подавления сигналов связи спутников противника".

На видео в социальных сетях после ударов по Крыму видны большие пожары в Витино и вблизи этого российского узла.

При этом Украина не взяла на себя ответственность за удар, а официальные российские лица пока не прокомментировали инцидент.

Что известно о последствиях последних украинских ударов по Крыму

На днях ВСУ нанесли удар по российскому центру космической связи в Крыму, и это не первая попытка Украины уничтожить этот объект.

объект НИП-16 был построен в Евпатории в рамках советской космической программы.

Он был разработан для связи с лунными и марсианскими зондами в 1960-70-х годах, но также может поддерживать связь с современными спутниками-шпионами Лотос-С и навигационными спутниками ГЛОНАСС, которые являются аналогом американских спутников GPS.

НИП-16 также является законной военной целью, так как его передатчики могут посылать сигналы на спутники наблюдения, связи и навигации, включая космические аппараты "Лиана" и ГЛОНАСС, и принимать их.