Россия против НАТО. Какие шансы на победу Альянса без США

Последние президентские дебаты в США подтвердили тот факт, что республиканец Дональд Трамп, возможно, вернется в Белый дом. Как известно, он неоднократно заявлял, что США не будут защищать других членов НАТО, если Россия начнет против них войну.

У армии РФ слишком много проблем

Своим мнением на этот счет поделился военный эксперт Джордж Эллисон.

Он обращает внимание на то, что страна-агрессорка, несмотря на свой солидный арсенал до 13 000 танков и более тысячи истребителей, продемонстрировала серьезные недостатки после ее полномасштабного вторжения в Украину.

В первую очередь речь идет о проблемах с логистикой и значительных потерях техники.

Если Россия не смогла победить Украину, ее шансы против значительно больших и передовых сил НАТО даже без США кажутся мизерными, — объясняет эксперт. Поделиться

Что важно понимать, силы НАТО достигают 1,5 миллиона (без США — ред.) активных военнослужащих по сравнению с 1 миллионом в России.

Джордж Эллисон также обращает внимание на то, что главная сила блока все же заключается в его передовых технологиях и в том, насколько хорошо его силы работают вместе.

Против самолетов нового поколения, высокоточных боеприпасов и сверхсовременных РЭБ — у РФ просто нет шансов.

Также Североатлантический союз имеет возможность проводить высокоэффективные операции на огромных расстояниях.

Может ли НАТО справиться с Россией без США

По его убеждению, несмотря на все упомянутые преимущества, у Альянса возникнут серьезные проблемы, если Штаты вдруг откажутся выполнять 5 статью.

НАТО в значительной степени полагается на США, в частности, на такие ключевые возможности, как оперативная разведка, дозаправка в воздухе, противоракетная оборона и т.д. Кроме того, эффективное перемещение танков и войск по Европе все еще будет большой проблемой, — отмечает Джордж Эллисон. Поделиться

По его убеждению, Европа должна усилить свой военный потенциал и начать вливать средства в сферы, которые сейчас поддерживаются США.

По словам эксперта, флот танков, самолетов и кораблей мало что значит, "если все знают, что вы не решаетесь их использовать".