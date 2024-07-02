Россия против НАТО. Какие шансы на победу Альянса без США

Последние президентские дебаты в США подтвердили тот факт, что республиканец Дональд Трамп, возможно, вернется в Белый дом. Как известно, он неоднократно заявлял, что США не будут защищать других членов НАТО, если Россия начнет против них войну.
Главные тезисы
- Силы НАТО с 1,5 миллиона активных военнослужащих и передовыми технологиями имеют преимущество над российской армией.
- В случае отказа США выполнять свои обязательства по статье 5, НАТО столкнется с серьезными проблемами в области разведки и обороны.
- Европа должна усилить свой военный потенциал для обеспечения независимости американской поддержки.
У армии РФ слишком много проблем
Своим мнением на этот счет поделился военный эксперт Джордж Эллисон.
Он обращает внимание на то, что страна-агрессорка, несмотря на свой солидный арсенал до 13 000 танков и более тысячи истребителей, продемонстрировала серьезные недостатки после ее полномасштабного вторжения в Украину.
В первую очередь речь идет о проблемах с логистикой и значительных потерях техники.
Что важно понимать, силы НАТО достигают 1,5 миллиона (без США — ред.) активных военнослужащих по сравнению с 1 миллионом в России.
Джордж Эллисон также обращает внимание на то, что главная сила блока все же заключается в его передовых технологиях и в том, насколько хорошо его силы работают вместе.
Против самолетов нового поколения, высокоточных боеприпасов и сверхсовременных РЭБ — у РФ просто нет шансов.
Также Североатлантический союз имеет возможность проводить высокоэффективные операции на огромных расстояниях.
Может ли НАТО справиться с Россией без США
По его убеждению, несмотря на все упомянутые преимущества, у Альянса возникнут серьезные проблемы, если Штаты вдруг откажутся выполнять 5 статью.
По его убеждению, Европа должна усилить свой военный потенциал и начать вливать средства в сферы, которые сейчас поддерживаются США.
По словам эксперта, флот танков, самолетов и кораблей мало что значит, "если все знают, что вы не решаетесь их использовать".
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