Как отмечает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну, несмотря на то, что его первый план по захвату Украины оказался провальным.
Главные тезисы
- У Путина есть “план Б”, который заключается в замораживании конфликта и оккупации восточной Украины для ослабления Запада.
- Экс-генсек НАТО прогнозирует, что война РФ против Украины будет продолжаться, по меньшей мере, до конца текущего года.
- Российский диктатор рассчитывает на перемены после президентских выборов в США.
- Путин пытается усложнить поставки оружия Украине с помощью развертывания ядерных ракет и влияния на решения Запада.
Путин попытается ослабить Запад
Журналисты поинтересовались у экс-генсека Альянса, когда и как может завершиться война РФ против Украины.
По словам Расмуссена, сейчас делать прогнозы по срокам крайне тяжело.
Андерс Фог Расмуссен также озвучил прогноз, что война РФ против Украины будет продолжаться, по меньшей мере, до конца текущего года.
Как известно, российский диктатор рассчитывает на то, что президентские выборы в Штатах "принесут изменения, которые так или иначе помогут ему".
По убеждению бывшего генсека НАТО, именно 2025 станет решающим для Украины.
Путин напуган тем, что Украина все чаще получит помощь от своих союзников
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы сорвать поставки оружия Украине от ее партнеров.
С этой целью он даже приказал начать производство и развертывание ядерных ракет малой и средней дальности.
Как считают американские аналитики, это, вполне возможно, является частью кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние принятия решений Западом в пользу России.
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