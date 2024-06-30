У Путина есть план Б. Экс-генсек НАТО Расмуссен озвучил новое предупреждение для Украины

Как отмечает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну, несмотря на то, что его первый план по захвату Украины оказался провальным.

Путин попытается ослабить Запад

Журналисты поинтересовались у экс-генсека Альянса, когда и как может завершиться война РФ против Украины.

По словам Расмуссена, сейчас делать прогнозы по срокам крайне тяжело.

Я боюсь, что война будет надолго. "План А" Путина — завоевать всю Украину за несколько дней — провалился. Его "план Б" — замороженный конфликт и российская оккупация восточной Украины в надежде на то, что Запад ослабнет и уступит. Андерс Фог Расмуссен Эксгенсек НАТО

Андерс Фог Расмуссен также озвучил прогноз, что война РФ против Украины будет продолжаться, по меньшей мере, до конца текущего года.

Как известно, российский диктатор рассчитывает на то, что президентские выборы в Штатах "принесут изменения, которые так или иначе помогут ему".

По убеждению бывшего генсека НАТО, именно 2025 станет решающим для Украины.

Если мы дадим украинцам все необходимое, чтобы не просто выжить, но и выиграть войну, у них есть хорошие шансы оттеснить россиян, — считает Расмуссен. Поделиться

Путин напуган тем, что Украина все чаще получит помощь от своих союзников

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы сорвать поставки оружия Украине от ее партнеров.

С этой целью он даже приказал начать производство и развертывание ядерных ракет малой и средней дальности.

Как считают американские аналитики, это, вполне возможно, является частью кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние принятия решений Западом в пользу России.