Путин испугался предоставления Украине новой помощи и придумал очередной план

Мощная западная помощь, которую получают ВСУ, дает возможность украинским воинам не только держать оборону, но и отбивать у российских захватчиков некоторые позиции. Такое развитие событий пугает нелегитимного президента РФ Владимира Путина, поэтому он снова делает все возможное, чтобы сорвать поставки оружия Украине от ее союзников.
Главные тезисы
- Путин пытается сорвать поставки Украине военной помощи от союзников путем возобновления производства ракет средней и малой дальности.
- Диктатор РФ хочет сформировать коалицию государств для поддержки новой архитектуры безопасности в регионе, используя страх ядерной конфронтации.
- Путин использует решение Запада по ДРСМД для своих политических манипуляций и попыток добиться выгоды для России в условиях геополитических напряжений.
Почему Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности
Как уже упоминалось ранее, российский диктатор 28 июня приказал приступить к производству и развертыванию ядерных ракет малой и средней дальности.
По убеждению представителей американского Института изучения войны, это, вероятно, является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений Западом в пользу России.
Что важно понимать, США приостановили участие в ДРСМД более 5 лет назад и вышли из договора 2 августа 2019 года.
Это произошло после того, как стало известно о нарушении Россией договора, связанных с разработкой, испытанием и развертыванием ракет средней дальности.
Реагируя на решение Штатов, Москва приостановила свое участие в ДРСМД 2 февраля 2019 года.
Путин пытается угодить Китаю и другим своим союзникам
Американские аналитики обращают внимание на то, что заявление Путина прозвучало после того, как КНР с опозданием осудила американские учения в Северном Лусоне 30 мая.
Диктатор, возможно, сослался на обучение на Филиппинах отчасти для того, чтобы занять выгодную позицию перед Китаем, КНДР и Вьетнамом.
Таким образом, он пытается сформировать коалицию государств в поддержку новой "евразийской архитектуры безопасности".
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