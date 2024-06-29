Путин испугался предоставления Украине новой помощи и придумал очередной план
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Путин испугался предоставления Украине новой помощи и придумал очередной план

Путин
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Источник:  ISW

Мощная западная помощь, которую получают ВСУ, дает возможность украинским воинам не только держать оборону, но и отбивать у российских захватчиков некоторые позиции. Такое развитие событий пугает нелегитимного президента РФ Владимира Путина, поэтому он снова делает все возможное, чтобы сорвать поставки оружия Украине от ее союзников.

Главные тезисы

  • Путин пытается сорвать поставки Украине военной помощи от союзников путем возобновления производства ракет средней и малой дальности.
  • Диктатор РФ хочет сформировать коалицию государств для поддержки новой архитектуры безопасности в регионе, используя страх ядерной конфронтации.
  • Путин использует решение Запада по ДРСМД для своих политических манипуляций и попыток добиться выгоды для России в условиях геополитических напряжений.

Почему Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности

Как уже упоминалось ранее, российский диктатор 28 июня приказал приступить к производству и развертыванию ядерных ракет малой и средней дальности.

По убеждению представителей американского Института изучения войны, это, вероятно, является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на влияние на принятие решений Западом в пользу России.

Путин принял участие в заседании Совета безопасности России, на котором заявил, что Россия пообещала придерживаться положений ДРСМД о запрещении производства и развертывания ракет средней дальности наземного базирования до тех пор, пока Соединенные Штаты не нарушат эти положения, и что теперь Россия также должна производить и развертывать такие системы , — сказано в сообщении.

Что важно понимать, США приостановили участие в ДРСМД более 5 лет назад и вышли из договора 2 августа 2019 года.

Это произошло после того, как стало известно о нарушении Россией договора, связанных с разработкой, испытанием и развертыванием ракет средней дальности.

Реагируя на решение Штатов, Москва приостановила свое участие в ДРСМД 2 февраля 2019 года.

Путин пытается угодить Китаю и другим своим союзникам

Американские аналитики обращают внимание на то, что заявление Путина прозвучало после того, как КНР с опозданием осудила американские учения в Северном Лусоне 30 мая.

Диктатор, возможно, сослался на обучение на Филиппинах отчасти для того, чтобы занять выгодную позицию перед Китаем, КНДР и Вьетнамом.

Таким образом, он пытается сформировать коалицию государств в поддержку новой "евразийской архитектуры безопасности".

Кремль ссылается на страх ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения, чтобы подтолкнуть Запад к самоустранению от предоставления Украине вооружения, необходимого для поддержки ее обороны от российских войск, — объясняют эксперты.

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