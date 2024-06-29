Путін злякався надання Україні нової допомоги та вигадав черговий план

Потужна західна допомога, яку отримують ЗСУ, дає можливість українським воїнам не лише тримати оборону, а й відбивати у російських загарбників окремі позиції. Такий розвиток подій лякає нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, тому він знову робить все можливе, щоб зірвати постачання Україні від її союзників.

Чому Путін заговорив про відновлення виробництво ракет середньої та малої дальності

Як уже згадувалося раніше, російський диктатор 28 червня наказав розпочати виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності.

На переконання представників американського Інституту вивчення війни, це ймовірно, є частиною триваючої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо ухвалення рішень Заходом на користь Росії.

Путін взяв участь у засіданні Ради безпеки Росії, на якому заявив, що Росія пообіцяла дотримуватися положень ДРСМД про заборону виробництва і розгортання ракет середньої дальності наземного базування доти, доки Сполучені Штати не порушать ці положення, і що тепер Росія також повинна виробляти і розгортати такі системи, — йдеться в повідомденні. Поширити

Що важливо розуміти, США призупинили участь в ДРСМД понад 5 років тому та вийшли з договору 2 серпня 2019 року.

Це сталося після того, як стало відомо про порушення Росією договору, які були пов'язані з розробкою, випробуванням і розгортанням ракет середньої дальності.

Реагуючи на рішення Штатів, Москва призупинила свою участь в ДРСМД 2 лютого 2019 року.

Путін намагається догодити Китаю та іншим своїм союзникам

Американські аналітики звертають увагу на те, що заява Путіна пролунала після того, як КНР із запізненням засудила американські навчання в Північному Лусоні 30 травня.

Диктатор, можливо, послався на навчання на Філіппінах частково для того, щоб зайняти вигідну позицію перед Китаєм, КНДР і В'єтнамом.

У такий спосіб він намагається сформувати коаліцію держав на підтримку нової "євразійської архітектури безпеки".