Путін злякався надання Україні нової допомоги та вигадав черговий план
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Путін злякався надання Україні нової допомоги та вигадав черговий план

Путін
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Джерело:  ISW

Потужна західна допомога, яку отримують ЗСУ, дає можливість українським воїнам не лише тримати оборону, а й відбивати у російських загарбників окремі позиції. Такий розвиток подій лякає нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, тому він знову робить все можливе, щоб зірвати постачання Україні від її союзників.

Головні тези:

  • Путін намагається перешкодити постачанню України військової допомоги від союзників шляхом відновлення виробництва ракет середньої та малої дальності.
  • Диктатор РФ хоче сформувати коаліцію держав для підтримки нової архітектури безпеки в регіоні, використовуючи страх ядерної конфронтації.
  • Путін використовує рішення Заходу щодо ДРСМД для своїх політичних маніпуляцій та спроб домогтися вигоди для Росії в умовах геополітичних напруг.

Чому Путін заговорив про відновлення виробництво ракет середньої та малої дальності

Як уже згадувалося раніше, російський диктатор 28 червня наказав розпочати виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності.

На переконання представників американського Інституту вивчення війни, це ймовірно, є частиною триваючої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо ухвалення рішень Заходом на користь Росії.

Путін взяв участь у засіданні Ради безпеки Росії, на якому заявив, що Росія пообіцяла дотримуватися положень ДРСМД про заборону виробництва і розгортання ракет середньої дальності наземного базування доти, доки Сполучені Штати не порушать ці положення, і що тепер Росія також повинна виробляти і розгортати такі системи, — йдеться в повідомденні.

Що важливо розуміти, США призупинили участь в ДРСМД понад 5 років тому та вийшли з договору 2 серпня 2019 року.

Це сталося після того, як стало відомо про порушення Росією договору, які були пов'язані з розробкою, випробуванням і розгортанням ракет середньої дальності.

Реагуючи на рішення Штатів, Москва призупинила свою участь в ДРСМД 2 лютого 2019 року.

Путін намагається догодити Китаю та іншим своїм союзникам

Американські аналітики звертають увагу на те, що заява Путіна пролунала після того, як КНР із запізненням засудила американські навчання в Північному Лусоні 30 травня.

Диктатор, можливо, послався на навчання на Філіппінах частково для того, щоб зайняти вигідну позицію перед Китаєм, КНДР і В'єтнамом.

У такий спосіб він намагається сформувати коаліцію держав на підтримку нової "євразійської архітектури безпеки".

Кремль посилається на страх ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення, щоб підштовхнути Захід до самоусунення від надання Україні озброєння, необхідного для підтримки її оборони від російських військ, — пояснюють експерти.

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