Путін злякався надання Україні нової допомоги та вигадав черговий план

Потужна західна допомога, яку отримують ЗСУ, дає можливість українським воїнам не лише тримати оборону, а й відбивати у російських загарбників окремі позиції. Такий розвиток подій лякає нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, тому він знову робить все можливе, щоб зірвати постачання Україні від її союзників.
Головні тези:
- Путін намагається перешкодити постачанню України військової допомоги від союзників шляхом відновлення виробництва ракет середньої та малої дальності.
- Диктатор РФ хоче сформувати коаліцію держав для підтримки нової архітектури безпеки в регіоні, використовуючи страх ядерної конфронтації.
- Путін використовує рішення Заходу щодо ДРСМД для своїх політичних маніпуляцій та спроб домогтися вигоди для Росії в умовах геополітичних напруг.
Чому Путін заговорив про відновлення виробництво ракет середньої та малої дальності
Як уже згадувалося раніше, російський диктатор 28 червня наказав розпочати виробництво і розгортання ядерних ракет малої і середньої дальності.
На переконання представників американського Інституту вивчення війни, це ймовірно, є частиною триваючої кампанії Кремля з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив щодо ухвалення рішень Заходом на користь Росії.
Що важливо розуміти, США призупинили участь в ДРСМД понад 5 років тому та вийшли з договору 2 серпня 2019 року.
Це сталося після того, як стало відомо про порушення Росією договору, які були пов'язані з розробкою, випробуванням і розгортанням ракет середньої дальності.
Реагуючи на рішення Штатів, Москва призупинила свою участь в ДРСМД 2 лютого 2019 року.
Путін намагається догодити Китаю та іншим своїм союзникам
Американські аналітики звертають увагу на те, що заява Путіна пролунала після того, як КНР із запізненням засудила американські навчання в Північному Лусоні 30 травня.
Диктатор, можливо, послався на навчання на Філіппінах частково для того, щоб зайняти вигідну позицію перед Китаєм, КНДР і В'єтнамом.
У такий спосіб він намагається сформувати коаліцію держав на підтримку нової "євразійської архітектури безпеки".
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