Путін розмріявся про масштабне виробництво в Росії ракет середньої дальності
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін розмріявся про масштабне виробництво в Росії ракет середньої дальності

Путін
Джерело:  online.ua

Країна-агресорка Росія планує відновити виробництво ракет середньої та малої дальності й потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати. Про це заявив на нараді із членами Ради безпеки 28 червня нелегітимний президент Росії Володимир Путін.

Головні тези:

  • Путін хоче відновити виробництво ракет середньої та малої дальності в Росії.
  • Ракети РСМД здатні долати відстань від 500 до 5500 км та нести ядерний заряд.
  • Раніше був підписаний договір про ліквідацію РСМД між США та Радянським Союзом, який діяв до 2019 року.
  • Путін уточнив, що розміщення ракет буде вирішуватися відповідно до забезпечення національної безпеки.
  • США та НАТО звинувачують Росію у порушенні договору та розміщенні ракет середньої дальності.

Путін марить новими ракетами малої та середньої дальності

Російський диктатор заявив, що Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої та малої дальності «в різних регіонах світу», і нібито це «викликає занепокоєння і вимагає реакції».

Тож Путін хоче почати виробництво цих ударних систем і потім, виходячи з ситуації, що реально складається, ухвалювати рішення про те, де — якщо це потрібно для забезпечення нашої безпеки — їх розміщувати..

Путін не уточнив, де саме Москва могла б планувати розмістити ракети середньої та малої дальності.

Реакції США на цинічну заяву Путіна наразі не було.

США можуть розмістити ракети на Філіппінах

Про плани розмістити пускові установки для ракет середньої дальності на Філіппінах раніше заявляли американські військові, пояснюючи їх міркуваннями регіональної безпеки.

Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) — це балістичні та крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів і, як правило, нести ядерний заряд.

У 1987 році у Вашингтоні між Сполученими Штатами та Радянським Союзом було підписано договір про ліквідацію РСМД, який діяв до 2019 року. Тоді адміністрація США, заявивши, що Росія порушила договір, розмістивши ракетну систему 9M729, повідомила про припинення дії договору. У серпні 2019 року МЗС Росії офіційно заявило про те, що договір припинив діяти.

Путін тоді ж заявляв, що у разі розміщення американських ракет середньої дальності в Європі Росія буде змушена розгорнути їх також, але наголошував, що Росія не збирається першою розміщувати в Європі такі ракети.

У США і НАТО заявляють, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію, посилаючись на розміщення тих же ракет 9M729. На Заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 км, що в Москві заперечують.

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