Артилерія та ракети. Україна отримає від США військовий пакет допомоги на понад 100 млн дол
Категорія
Україна
Дата публікації

Артилерія та ракети. Україна отримає від США військовий пакет допомоги на понад 100 млн дол

Ллойд Остін
Джерело:  Еспресо

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що партнери та союзники України продовжать надавати допомогу, аби притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за скоєні злочини.

Головні тези:

  • Міністерства оборони США та Німеччини підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії та надають додаткову військову допомогу.
  • Німеччина передасть Україні 25 % систем ППО Patriot зі свого запасу та навчатиме українських бійців їх управлінню.
  • Підтримка України у вигляді артилерійських боєприпасів і ракет є частиною міжнародної співпраці для посилення обороноздатності країни.
  • Допомога від партнерів Європейського союзу та США свідчить про готовність підтримувати Україну у відстоюванні своєї територіальної цілісності.

Україна отримає від США артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО

Про це Остін розповів на брифінгу за результатами засідання контактної групи з питань оборони України.

Сьогодні я як ніколи вражений результатами засідання контактної групи з питань оборони України. Оскільки вже понад 50 країн допомагають Україні боротись проти Росії. На засіданні ми обговорили ситуацію на полі бою й дізнались про поточний стан справ, завдяки міністру оборони України та української делегації. Росія продовжує тиснути на Харківщині, а Україна стримує окупантів.

Ллойд Остін

Ллойд Остін

Міністр оборони США

Міністр повідомив, що Україна отримає додатковий пакет військової допомоги на суму 100 млн дол.

Після того, як було підписано угоду на 61 млрд дол, допомога стабільно надходить в Україну. Минулого тижня президент Джо Байден оголосив про новий безпековий пакет на суму понад 100 млн дол. Також під час цього засідання ми обговорили черговий пакет військової допомоги для України на суму понад 100 млн дол.

Зокрема, у цей пакет увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО

Що відомо про допомогу Україні від інших партнерів

В рамках засідання у форматі “Рамштайн” глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Берлін, з урахуванням передачі третьої системи ЗРК Patrіot, загалом передасть Україні чверть власного запасу цих ЗРК.

Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній, — зазначив Пісторіус.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини

Пісторіус також додав, що Німеччина забезпечує навчання для українських бійців в управлінні цими ЗРК, а також передає Україні ракети до них.

Зазначається, що протягом найближчих тижнів до України мають надійти ще 68 ракет до ЗРК Patrіot.

Однак Пісторіус зазначив, що Німеччина не змінила власної позиції щодо відмови передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

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