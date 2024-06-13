Артилерія та ракети. Україна отримає від США військовий пакет допомоги на понад 100 млн дол

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що партнери та союзники України продовжать надавати допомогу, аби притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за скоєні злочини.

Україна отримає від США артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО

Про це Остін розповів на брифінгу за результатами засідання контактної групи з питань оборони України.

Сьогодні я як ніколи вражений результатами засідання контактної групи з питань оборони України. Оскільки вже понад 50 країн допомагають Україні боротись проти Росії. На засіданні ми обговорили ситуацію на полі бою й дізнались про поточний стан справ, завдяки міністру оборони України та української делегації. Росія продовжує тиснути на Харківщині, а Україна стримує окупантів. Ллойд Остін Міністр оборони США

Міністр повідомив, що Україна отримає додатковий пакет військової допомоги на суму 100 млн дол.

Після того, як було підписано угоду на 61 млрд дол, допомога стабільно надходить в Україну. Минулого тижня президент Джо Байден оголосив про новий безпековий пакет на суму понад 100 млн дол. Також під час цього засідання ми обговорили черговий пакет військової допомоги для України на суму понад 100 млн дол.

Зокрема, у цей пакет увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО

Що відомо про допомогу Україні від інших партнерів

В рамках засідання у форматі “Рамштайн” глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Берлін, з урахуванням передачі третьої системи ЗРК Patrіot, загалом передасть Україні чверть власного запасу цих ЗРК.

Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом 3 системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже не має можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній, — зазначив Пісторіус. Борис Пісторіус Глава Міноборони Німеччини

Пісторіус також додав, що Німеччина забезпечує навчання для українських бійців в управлінні цими ЗРК, а також передає Україні ракети до них.

Зазначається, що протягом найближчих тижнів до України мають надійти ще 68 ракет до ЗРК Patrіot.

Однак Пісторіус зазначив, що Німеччина не змінила власної позиції щодо відмови передавати Україні далекобійні ракети Taurus.