Артиллерия и ракеты. Украина получит от США военный пакет помощи более чем на 100 млн долл

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что партнеры и союзники Украины продолжат оказывать помощь, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности за совершенные преступления.
Главные тезисы
- Министерства обороны США и Германии поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии и оказывают дополнительную военную помощь.
- Германия передаст Украине 25% систем ПВО Patriot по своему запасу и будет обучать украинских бойцов их управлению.
- Поддержка Украины посредством артиллерийских боеприпасов и ракет является частью международного сотрудничества для усиления обороноспособности страны.
- Помощь партнеров Европейского союза и США свидетельствует о готовности поддерживать Украину в отстаивании своей территориальной целостности.
Украина получит от США артиллерийские боеприпасы и ракеты к системам ПВО
Об этом Остин рассказал на брифинге по результатам заседания контактной группы по обороне Украины.
Министр сообщил, что Украина получит дополнительный пакет военной помощи на сумму 100 млн долларов.
После того, как было подписано соглашение на 61 млрд долл., помощь стабильно поступает в Украину. На прошлой неделе президент Джо Байден объявил о новом пакете безопасности на сумму более 100 млн дол. Также во время этого заседания мы обсудили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму более 100 млн. дол.
В частности, в этот пакет войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты в системы ПВО.
Что известно о помощи Украине от других партнеров
В рамках заседания в формате Рамштайн глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин, с учетом передачи третьей системы ЗРК Patriot, в целом передаст Украине четверть собственного запаса этих ЗРК.
Писториус также добавил, что Германия обеспечивает обучение украинских бойцов в управлении этими ЗРК, а также передает Украине ракеты к ним.
Отмечается, что в ближайшие недели в Украину должны поступить еще 68 ракет в ЗРК Patriot.
Однако Писториус отметил, что Германия не изменила свою позицию относительно отказа передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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