Артиллерия и ракеты. Украина получит от США военный пакет помощи более чем на 100 млн долл

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что партнеры и союзники Украины продолжат оказывать помощь, чтобы привлечь Путина и его приспешников к ответственности за совершенные преступления.

Украина получит от США артиллерийские боеприпасы и ракеты к системам ПВО

Об этом Остин рассказал на брифинге по результатам заседания контактной группы по обороне Украины.

Сегодня я как никогда поражен результатами заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Поскольку более 50 стран помогают Украине бороться против России. На заседании мы обсудили ситуацию на поле боя и узнали текущее положение дел, благодаря министру обороны Украины и украинской делегации. Россия продолжает давить на Харьковщине, а Украина сдерживает окупантов. Ллойд Остин Министр обороны США

Министр сообщил, что Украина получит дополнительный пакет военной помощи на сумму 100 млн долларов.

После того, как было подписано соглашение на 61 млрд долл., помощь стабильно поступает в Украину. На прошлой неделе президент Джо Байден объявил о новом пакете безопасности на сумму более 100 млн дол. Также во время этого заседания мы обсудили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму более 100 млн. дол.

В частности, в этот пакет войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты в системы ПВО.

Что известно о помощи Украине от других партнеров

В рамках заседания в формате Рамштайн глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин, с учетом передачи третьей системы ЗРК Patriot, в целом передаст Украине четверть собственного запаса этих ЗРК.

Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом, Германия обеспечивает для Украины всего 3 системы… Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной, – отметил Писториус. Борис Писториус Глава Минобороны Германии

Писториус также добавил, что Германия обеспечивает обучение украинских бойцов в управлении этими ЗРК, а также передает Украине ракеты к ним.

Отмечается, что в ближайшие недели в Украину должны поступить еще 68 ракет в ЗРК Patriot.

Однако Писториус отметил, что Германия не изменила свою позицию относительно отказа передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.