Страна-агрессорка Россия планирует возобновить производство ракет средней и малой дальности и затем принять решение о том, где их размещать. Об этом заявил на совещании с членами Совбеза 28 июня нелегитимный президент России Владимир Путин.
Главные тезисы
- Путин планирует возобновить производство ракет средней и малой дальности в России, вызывая беспокойство в международном сообществе.
- Ракеты РСМД могут нести ядерный заряд и преодолевать расстояния до 5500 км, угрожая безопасности многих стран.
- Россия оправдывает свои действия необходимостью обеспечения национальной безопасности, но это вызывает критику со стороны Запада.
- США и НАТО обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации РСМД.
Путин грезит новыми ракетами малой и средней дальности
Российский диктатор заявил, что Соединенные Штаты размещают свои ракеты средней и малой дальности "в разных регионах мира", и якобы это "вызывает беспокойство и требует реакции".
Поэтому Путин хочет начать производство этих ударных систем и потом, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где — если это нужно для обеспечения нашей безопасности — их размещать.
Путин не уточнил, где Москва могла бы планировать разместить ракеты средней и малой дальности.
Реакции США на циничное заявление Путина пока не последовало.
США могут разместить ракеты на Филиппинах
О планах разместить пусковые установки ракет средней дальности на Филиппинах ранее заявляли американские военные, объясняя их соображениями региональной безопасности.
Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) — баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.
В 1987 году в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан действовавший до 2019 года договор о ликвидации РСМД. Тогда администрация США, заявив, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, сообщила о прекращении договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор перестал действовать.
В США и НАТО заявляют, что Россия де-факто не соблюдает заявленный ею мораторий, ссылаясь на размещение тех же ракет 9M729. На Западе настаивают, что их дальность выше 500 км, что в Москве отрицают.
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