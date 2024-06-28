Путин размечтался о масштабном производстве в России ракет средней дальности
Категория
Мир
Дата публикации

Путин размечтался о масштабном производстве в России ракет средней дальности

Путин
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Источник:  online.ua

Страна-агрессорка Россия планирует возобновить производство ракет средней и малой дальности и затем принять решение о том, где их размещать. Об этом заявил на совещании с членами Совбеза 28 июня нелегитимный президент России Владимир Путин.

Главные тезисы

  • Путин планирует возобновить производство ракет средней и малой дальности в России, вызывая беспокойство в международном сообществе.
  • Ракеты РСМД могут нести ядерный заряд и преодолевать расстояния до 5500 км, угрожая безопасности многих стран.
  • Россия оправдывает свои действия необходимостью обеспечения национальной безопасности, но это вызывает критику со стороны Запада.
  • США и НАТО обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации РСМД.

Путин грезит новыми ракетами малой и средней дальности

Российский диктатор заявил, что Соединенные Штаты размещают свои ракеты средней и малой дальности "в разных регионах мира", и якобы это "вызывает беспокойство и требует реакции".

Поэтому Путин хочет начать производство этих ударных систем и потом, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где — если это нужно для обеспечения нашей безопасности — их размещать.

Путин не уточнил, где Москва могла бы планировать разместить ракеты средней и малой дальности.

Реакции США на циничное заявление Путина пока не последовало.

США могут разместить ракеты на Филиппинах

О планах разместить пусковые установки ракет средней дальности на Филиппинах ранее заявляли американские военные, объясняя их соображениями региональной безопасности.

Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) — баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.

В 1987 году в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан действовавший до 2019 года договор о ликвидации РСМД. Тогда администрация США, заявив, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, сообщила о прекращении договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор перестал действовать.

Путин тогда же заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе, Россия будет вынуждена развернуть их также, но отмечал, что Россия не собирается первой размещать в Европе такие ракеты.

В США и НАТО заявляют, что Россия де-факто не соблюдает заявленный ею мораторий, ссылаясь на размещение тех же ракет 9M729. На Западе настаивают, что их дальность выше 500 км, что в Москве отрицают.

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