Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув ідею кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "перемир'я" у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.
Головні тези:
- Шольц рішуче відкидає ідею “перемир'я” в Україні, вважаючи її прикриттям для продовження злочинної війни проти країни.
- Аналітик Сільві Кауфман підтверджує тривалий і виснажливий характер війни Росії проти України.
- Україні протистоїть виклик у мобілізації та захисті оборонної промисловості, при цьому демонструється динамічний розвиток у секторі безпілотників.
- Необхідність надійного захисту власної оборонної промисловості ставить перед Україною завдання співпраці з союзниками та уникненням “замороженого конфлікту”.
- Україна продовжить прискорюватися в розвитку та інноваціях, покладаючись на краще майбутнє.
Шольц жорстко висловився стосовно пропозиції Путіна щодо "перемир'я" в Україні
За його словами, кремлівський диктатор продовжує робити ставку на продовження злочинної війни проти України.
Як на заході на третьому році сприймають війну Росії проти України
За словами аналітика французької газети Le Monde Сільві Кауфмана, тривалий час жителям України здавалось, що розв’язана Росією злочинна війна буде таким собі спринтом, де переможе найспритніший, однак наразі виявляється, що це марафон, у якому переможе найвитриваліший.
Наразі окупаційна армія систематично знищила близько 50% української енергетики, що відповідно до міжнародного права, само по собі є воєнним злочином.
Харків, друге за величиною місто країни, регулярно обстрілюють.
Кауфман також зазначає, що вочевидь розв’язана Росією війна проти України буде тривалою.
Головним викликом для України є мобілізація. Звільнити бійців, які з 2022 року важко утримують лінію фронту, наростити резерв, якого так бракує, виявляється величезним викликом для суспільства.
З іншого боку, українці вирвалися вперед у виробництві безпілотників – надзвичайно динамічному секторі, де вітаються інновації.
Однак Україні потрібен надійний захист власної оборонної промисловості і в цьому Київ цілком покладається на союзників.
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