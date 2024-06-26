Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув ідею кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "перемир'я" у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.

Шольц жорстко висловився стосовно пропозиції Путіна щодо "перемир'я" в Україні

Той, хто вірить, що Україна таке переживе і що з цього вийде міцний мир у Європі, очевидно, ну дуже багато дивиться Russia Today, - підкреслив канцлер Німеччини. Поширити

За його словами, кремлівський диктатор продовжує робити ставку на продовження злочинної війни проти України.

Адже йдеться в ньому не про припинення вогню. Ні, там ще говорилося про те, що території України, ще навіть не зайняті російськими військами, що і вони мають бути, порушуючи міжнародне право, передані Росії, що Україна повинна бути демілітаризована і що вона повинна і в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги, - зазначає Шольц. Поширити

Як на заході на третьому році сприймають війну Росії проти України

За словами аналітика французької газети Le Monde Сільві Кауфмана, тривалий час жителям України здавалось, що розв’язана Росією злочинна війна буде таким собі спринтом, де переможе найспритніший, однак наразі виявляється, що це марафон, у якому переможе найвитриваліший.

Наразі окупаційна армія систематично знищила близько 50% української енергетики, що відповідно до міжнародного права, само по собі є воєнним злочином.

Харків, друге за величиною місто країни, регулярно обстрілюють.

Я не думаю, що росіяни хочуть взяти Харків. Вони намагаються тероризувати людей і змусити їх покинути міста, - ділиться думкою один з українських військових. Поширити

Кауфман також зазначає, що вочевидь розв’язана Росією війна проти України буде тривалою.

Війна на виснаження, війна на виснаження ворога, перманентна війна – вона обіцяє бути довгою, оскільки російська економіка, армія та суспільство були реорганізовані, щоб служити цим зусиллям. У своєму протистоянні агресору українці дійшли до того, що, виснажені спринтом, усвідомлюють, що їм насправді потрібно бігти марафон. Настав час змінити курс у всіх сферах, - підкреслює аналітик. Поширити

Головним викликом для України є мобілізація. Звільнити бійців, які з 2022 року важко утримують лінію фронту, наростити резерв, якого так бракує, виявляється величезним викликом для суспільства.

З іншого боку, українці вирвалися вперед у виробництві безпілотників – надзвичайно динамічному секторі, де вітаються інновації.

Українці дуже добре вміють генерувати ідеї та запускати їх, а росіяни дуже добре вміють відтворювати їх у власному масштабі. Як наслідок, ми повинні продовжувати прискорюватися. Це гонка з часом, - пояснює один з розробників. Поширити

Однак Україні потрібен надійний захист власної оборонної промисловості і в цьому Київ цілком покладається на союзників.