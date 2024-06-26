Шольц жорстко розкритикував ідею Путіна щодо "перемир'я" в Україні
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Шольц жорстко розкритикував ідею Путіна щодо "перемир'я" в Україні

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув ідею кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "перемир'я" у розв'язаній Росією злочинній війні проти України. 

Головні тези:

  • Шольц рішуче відкидає ідею “перемир'я” в Україні, вважаючи її прикриттям для продовження злочинної війни проти країни.
  • Аналітик Сільві Кауфман підтверджує тривалий і виснажливий характер війни Росії проти України.
  • Україні протистоїть виклик у мобілізації та захисті оборонної промисловості, при цьому демонструється динамічний розвиток у секторі безпілотників.
  • Необхідність надійного захисту власної оборонної промисловості ставить перед Україною завдання співпраці з союзниками та уникненням “замороженого конфлікту”.
  • Україна продовжить прискорюватися в розвитку та інноваціях, покладаючись на краще майбутнє.

Шольц жорстко висловився стосовно пропозиції Путіна щодо "перемир'я" в Україні

Той, хто вірить, що Україна таке переживе і що з цього вийде міцний мир у Європі, очевидно, ну дуже багато дивиться Russia Today, - підкреслив канцлер Німеччини.

За його словами, кремлівський диктатор продовжує робити ставку на продовження злочинної війни проти України.

Адже йдеться в ньому не про припинення вогню. Ні, там ще говорилося про те, що території України, ще навіть не зайняті російськими військами, що і вони мають бути, порушуючи міжнародне право, передані Росії, що Україна повинна бути демілітаризована і що вона повинна і в майбутньому відмовитися від будь-якої військової допомоги, - зазначає Шольц.

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За словами аналітика французької газети Le Monde Сільві Кауфмана, тривалий час жителям України здавалось, що розв’язана Росією злочинна війна буде таким собі спринтом, де переможе найспритніший, однак наразі виявляється, що це марафон, у якому переможе найвитриваліший.

Наразі окупаційна армія систематично знищила близько 50% української енергетики, що відповідно до міжнародного права, само по собі є воєнним злочином.

Харків, друге за величиною місто країни, регулярно обстрілюють.

Я не думаю, що росіяни хочуть взяти Харків. Вони намагаються тероризувати людей і змусити їх покинути міста, - ділиться думкою один з українських військових.

Кауфман також зазначає, що вочевидь розв’язана Росією війна проти України буде тривалою.

Війна на виснаження, війна на виснаження ворога, перманентна війна – вона обіцяє бути довгою, оскільки російська економіка, армія та суспільство були реорганізовані, щоб служити цим зусиллям. У своєму протистоянні агресору українці дійшли до того, що, виснажені спринтом, усвідомлюють, що їм насправді потрібно бігти марафон. Настав час змінити курс у всіх сферах, - підкреслює аналітик.

Головним викликом для України є мобілізація. Звільнити бійців, які з 2022 року важко утримують лінію фронту, наростити резерв, якого так бракує, виявляється величезним викликом для суспільства. 

З іншого боку, українці вирвалися вперед у виробництві безпілотників – надзвичайно динамічному секторі, де вітаються інновації. 

Українці дуже добре вміють генерувати ідеї та запускати їх, а росіяни дуже добре вміють відтворювати їх у власному масштабі. Як наслідок, ми повинні продовжувати прискорюватися. Це гонка з часом, - пояснює один з розробників.

Однак Україні потрібен надійний захист власної оборонної промисловості і в цьому Київ цілком покладається на союзників.

Це одвічна дилема союзників України. Через страх перед реакцією Росії вони досі відмовляються надати Україні військові засоби для перемоги у війні та уникнути сценарію замороженого конфлікту, який обернеться на користь Москві, - підкреслює французький оглядач.

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