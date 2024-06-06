Україна отримала дозвіл від канцлера ФРН Олафа Шольца завдавати ударів по території РФ німецькою зброєю. Однак цей крок став приводом для нових дискусій у парламенті Німеччини.

У Бундестазі знову лаються через рішення канцлера та його команди

Однією з перших з заявою виступила очільниця комітету з питань оборони Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Вона публічно заявила, що підтримує позицію лідера країни, а також те, що він вчасно змінив свй курс та не кинув український народ напризволяще.

Політикиня звернула увагу на те, що ЗСУ мають право знищувати місця пусків ракет, які знаходяться на території РФ.

Попри це, Марі-Агнес Штрак-Циммерманн відверто зізналася, що її обурює факт недостатньої підтримки України з боку Берліна.

"Німеччина підтримує Україну, але недостатньо швидко... І ми повністю передбачувані для (нелегітимного диктатора Володимира) Путіна, — поскаржилася політикиня. Поширити

Друзі Путіна у Бундестазі критикують Шольца

Одна з поплічниць російського диктатора, ліва політикиня Сара Вагенкнехт, чия партія BSW виступає проти військової допомоги Україні, накинулася на німецького канцлера з цинічними звинуваченнями.

Ваш останній розворот наражає Німеччину на гостру небезпеку, і ви це знаєте, — збрехала вона. Поширити

Окрім того, Сара Вагенкнехт почала стверджувати, що найфатальнішою загрозою для безпеки ФРН є зростаюча небезпека перетворення війни в Україні на велику війну в Європі.

Що важливо розуміти, Олаф Шольц доволі довго розмірковував про те, чи надавати Україні дозвіл бити по РФ німецькою зброєю.