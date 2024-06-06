У Бундестазі спалахнули гучні конфлікти через рішення Шольца щодо України

Україна отримала дозвіл від канцлера ФРН Олафа Шольца завдавати ударів по території РФ німецькою зброєю. Однак цей крок став приводом для нових дискусій у парламенті Німеччини.
Головні тези:
- Німецькі політики відреагували по-різному на рішення Шольца: Марі-Агнес Штрак-Циммерманн підтримала канцлера, тоді як Сара Вагенкнехт висловила цинічні звинувачення.
- Штрак-Циммерманн відзначила недостатню підтримку України з боку Берліна та обурення з цього приводу.
- Сара Вагенкнехт стверджує, що конфлікт може призвести до великої війни в Європі, що загрожує безпеці ФРН.
- Рішення Шольца було ухвалене на тлі зміни позицій Макрона та Байдена, вони також висловили підтримку Україні.
У Бундестазі знову лаються через рішення канцлера та його команди
Однією з перших з заявою виступила очільниця комітету з питань оборони Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.
Вона публічно заявила, що підтримує позицію лідера країни, а також те, що він вчасно змінив свй курс та не кинув український народ напризволяще.
Політикиня звернула увагу на те, що ЗСУ мають право знищувати місця пусків ракет, які знаходяться на території РФ.
Попри це, Марі-Агнес Штрак-Циммерманн відверто зізналася, що її обурює факт недостатньої підтримки України з боку Берліна.
Друзі Путіна у Бундестазі критикують Шольца
Одна з поплічниць російського диктатора, ліва політикиня Сара Вагенкнехт, чия партія BSW виступає проти військової допомоги Україні, накинулася на німецького канцлера з цинічними звинуваченнями.
Окрім того, Сара Вагенкнехт почала стверджувати, що найфатальнішою загрозою для безпеки ФРН є зростаюча небезпека перетворення війни в Україні на велику війну в Європі.
Що важливо розуміти, Олаф Шольц доволі довго розмірковував про те, чи надавати Україні дозвіл бити по РФ німецькою зброєю.
До позитивного рішення його підштовхнула різка зміна позицій колег — Еммануеля Макрона та Джо Байдена.
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