За словами віцеканцлера Німеччини Роберта Габека, він шкодує про те, що уряд ФРН на чолі з Олафом Шольцом раніше не дозволяв Україні завдавати ударів своєю зброєю по території РФ .

Україна втратила багато людей через несвоєчасне рішення Німеччини

Габек вкотре звернув увагу на те, що Україна повинна мати право на тотальний самозахист під час атак з з боку Росії, щоб врятувати якомога більше життів своїх громадян.

Він також наголосив, що заборона для Києва на удари по РФ була помилкою західних лідерів, яка призвела до масштабних втрат серед цивільного населення.

Зараз дозвіл стосується точно локалізованого регіону навколо Харкова. Для самооборони, для захисту. Але правильно й те, що все, що ми вирішили, можна було б вирішити швидше, — заявив Габек, таким чином дорікнувши команді німецького канцлера Олафа Шольца. Поширити

Попри критику, віцеканцлер вважає, що ухвалення правильних рішень дійсно забирає багато цінного часу.

Україна може бити по території РФ німецькою зброєю

31 травня офіційно стало відомо, що Берлін дозволив Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ.

За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, це рішення можна пояснити "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".

А Олаф Шольц вислови припущення, що дозвіл Києву застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не стане причиною ескалації.