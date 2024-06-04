В уряді Німеччини визнали свою помилку щодо України та дорікнули Шольцу

За словами віцеканцлера Німеччини Роберта Габека, він шкодує про те, що уряд ФРН на чолі з Олафом Шольцом раніше не дозволяв Україні завдавати ударів своєю зброєю по території РФ .
Головні тези:
- Уряд Німеччини визнав помилку у питанні заборони Україні завдавати ударів по території РФ.
- Роберт Габек дорікнув Шольцу та підтримав право України на тотальний самозахист.
- Надання німецької зброї для України дозволить захищати мешканців Харкова та інших великих міст.
- Віцеканцлер вважає, що прийняття правильних рішень затягує цільовий процес допомоги.
- Дозвіл на використання німецької зброї Україною не призведе до ескалації конфлікту, зауважив Олаф Шольц.
Україна втратила багато людей через несвоєчасне рішення Німеччини
Габек вкотре звернув увагу на те, що Україна повинна мати право на тотальний самозахист під час атак з з боку Росії, щоб врятувати якомога більше життів своїх громадян.
Він також наголосив, що заборона для Києва на удари по РФ була помилкою західних лідерів, яка призвела до масштабних втрат серед цивільного населення.
Попри критику, віцеканцлер вважає, що ухвалення правильних рішень дійсно забирає багато цінного часу.
Україна може бити по території РФ німецькою зброєю
31 травня офіційно стало відомо, що Берлін дозволив Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ.
За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, це рішення можна пояснити "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".
А Олаф Шольц вислови припущення, що дозвіл Києву застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не стане причиною ескалації.
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