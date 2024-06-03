Німеччина та Україна проведуть товариський матч перед стартом Євро-2024. Де і коли дивитися
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Німеччина та Україна проведуть товариський матч перед стартом Євро-2024. Де і коли дивитися

футбол

У понеділок, 3 червня, збірна України зіграє товариський матч із національною командою Німеччини – господаркою фінального турніру Євро-2024.

Що відомо про товариський матч Німеччина — Україна

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для української збірної це буде перший з трьох контрольних матчів в рамках підготовки до континентальної першості. Після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Де дивитися матч Німеччина — Україна

Трансляція матчу Німеччина — Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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