Збірна України з футболу зіграє за новими правилами на Євро-2024. Що змінилося
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Збірна України з футболу зіграє за новими правилами на Євро-2024. Що змінилося

футбол
Джерело:  УЄФА

Збірна України зіграє на турнірі за новими правилами на Чемпіонаті Європи з футболу 2024.

Що змінилося в правилах Євро-2024 з футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій наділила суддів додатковою відповідальністю.

Зокрема під час Євро-2024 футбольні арбітри трактуватимуть капітанам команд, які змагаються один з одним, свої найрезонансніші рішення. Це відбуватиметься просто під час матчів.

Нова ініціатива спрямована на покращення комунікації між футбольними суддями та капітанами команд на Євро-2024. Тепер рефері будуть зобов'язані пояснювати ключові рішення, які приймають під час матчів капітанам команд.

Офіційні особи на полі приймають від 200 до 250 рішень за матч, іноді під величезним тиском, і кожне з них ретельно вивчається з різних боків. Ми хочемо, щоб вони були більш відкритими й пояснювали, що призвело до ухвалення певних рішень, — розповіли в УЄФА.

При цьому футболісти з капітанською пов'язкою, які продовжать демонструвати неповагу до офіційних осіб та делегатів УЄФА, отримуватимуть жовті картки.

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Румунія — Україна, 17 червня, 16:00

  • Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

  • Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

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