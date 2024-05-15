Збірна України з футболу зіграє за новими правилами на Євро-2024. Що змінилося

Збірна України зіграє на турнірі за новими правилами на Чемпіонаті Європи з футболу 2024.
Що змінилося в правилах Євро-2024 з футболу
Спілка європейських футбольних асоціацій наділила суддів додатковою відповідальністю.
Зокрема під час Євро-2024 футбольні арбітри трактуватимуть капітанам команд, які змагаються один з одним, свої найрезонансніші рішення. Це відбуватиметься просто під час матчів.
Нова ініціатива спрямована на покращення комунікації між футбольними суддями та капітанами команд на Євро-2024. Тепер рефері будуть зобов'язані пояснювати ключові рішення, які приймають під час матчів капітанам команд.
При цьому футболісти з капітанською пов'язкою, які продовжать демонструвати неповагу до офіційних осіб та делегатів УЄФА, отримуватимуть жовті картки.
З ким гратиме збірна України на Євро-2024
Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчів збірної України на Євро-2024:
Румунія — Україна, 17 червня, 16:00
Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00
Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00
Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.
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