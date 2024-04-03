Олімпійська збірна України з футболу виступить на престижному турнірі у Франції
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Олімпійська збірна України з футболу виступить на престижному турнірі у Франції

футбол

Олімпійська збірна України з футболу у червні цього року візьме участь у міжнародному турнірі Maurice Revello у Франції.

Олімпійська збірна України з футболу виступить на престижному турнірі у Франції

Команда Руслана Ротаня потрапила до групи B, де їхніми суперниками стануть однолітки з Єгипту, Італії, Панами та Японії.

До Групи А, відповідно, потрапили: Кот-д'Івуар, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Корея та Франція.

Нагадаємо, молодіжна збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня на торішньому Євро дійшла до півфіналу турніру, де поступилася Іспанії. Цей результат дав Україні першу в історії країни путівку на футбольний турнір Олімпіади.

До олімпійської збірної на Ігри-2024 можна буде включити 15 гравців, яким виповнилося не більше 23 років, а також трьох футболістів без вікових обмежень.

Українці виступатимуть у групі B, де зустрінуться з Аргентиною, Марокко та представником азіатської кваліфікації.

Як пройшов перший тайм матчу Україна-Ісландія

У перші півгодини матчу футболісти України та Ісландії грали фактично на рівних.

Збірна Ісландії активно намагалась атакувати, однак отримувала у відповідь гострі контратаки з боку українських футболістів.

Між тим на 30-й хвилині завдяки індивідуальній майстерності А. Гудмундссон обійшов оборонців збірної України біля штрафного та з лівої ноги технічно пробив прямісінько в кут воріт Луніна.

Вдруге поспіль героєм ледь не став Яремчук.

На 39-й хвилині форвард збірної України з кількох метрів замкнув простріл Циганкова. Однак, асистент опинився в офсайді, коли Судаков закидав йому з глибини. Гол перед перервою суддівська бригада скасувала.

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