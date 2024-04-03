Олимпийская сборная Украины по футболу в июне этого года поучаствует в международном турнире Maurice Revello во Франции.
Олимпийская сборная Украины по футболу выступит на престижном турнире во Франции
Команда Руслана Ротаня попала в группу B, где их соперниками станут сверстники из Египта, Италии, Панамы и Японии.
В группу А, соответственно, попали: Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея и Франция.
Напомним, молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня на прошлогоднем Евро дошла до полуфинала турнира, где уступила Испанию. Этот результат дал Украине первую в истории страны путевку на футбольный турнир Олимпиады.
В олимпийскую сборную на Игры-2024 можно будет включить 15 игроков, которым исполнилось не более 23 лет, а также троих футболистов без возрастных ограничений.
Украинцы выступят в группе B, где встретятся с Аргентиной, Марокко и представителем азиатской квалификации.
Как прошел первый тайм матча Украина-Исландия
В первые полчаса матча футболисты Украины и Исландии играли фактически на равных.
Сборная Исландии активно пыталась атаковать, однако получала ответные острые контратаки со стороны украинских футболистов.
Второй раз подряд героем чуть не стал Яремчук.
На 39-й минуте форвард сборной Украины с нескольких метров замкнул прострел Цыганкова. Однако ассистент оказался в офсайде, когда Судаков забросал ему из глубины. Гол перед перерывом судейская бригада отменила.
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