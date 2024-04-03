Олимпийская сборная Украины по футболу выступит на престижном турнире во Франции
Категория
Спорт
Дата публикации

Олимпийская сборная Украины по футболу выступит на престижном турнире во Франции

сборная
Читати українською

Олимпийская сборная Украины по футболу в июне этого года поучаствует в международном турнире Maurice Revello во Франции.

Олимпийская сборная Украины по футболу выступит на престижном турнире во Франции

Команда Руслана Ротаня попала в группу B, где их соперниками станут сверстники из Египта, Италии, Панамы и Японии.

В группу А, соответственно, попали: Кот-д'Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея и Франция.

Напомним, молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня на прошлогоднем Евро дошла до полуфинала турнира, где уступила Испанию. Этот результат дал Украине первую в истории страны путевку на футбольный турнир Олимпиады.

В олимпийскую сборную на Игры-2024 можно будет включить 15 игроков, которым исполнилось не более 23 лет, а также троих футболистов без возрастных ограничений.

Украинцы выступят в группе B, где встретятся с Аргентиной, Марокко и представителем азиатской квалификации.

Как прошел первый тайм матча Украина-Исландия

В первые полчаса матча футболисты Украины и Исландии играли фактически на равных.

Сборная Исландии активно пыталась атаковать, однако получала ответные острые контратаки со стороны украинских футболистов.

Между тем на 30-й минуте благодаря индивидуальному мастерству А. Гудмундссон обошел защитников сборной Украины у штрафной и с левой ноги технически пробил прямо в угол ворот Лунина.

Второй раз подряд героем чуть не стал Яремчук.

На 39-й минуте форвард сборной Украины с нескольких метров замкнул прострел Цыганкова. Однако ассистент оказался в офсайде, когда Судаков забросал ему из глубины. Гол перед перерывом судейская бригада отменила.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Филиппов поделился воспоминаниями о родной Авдеевке
Украинский футболист Филиппов поделился воспоминаниями о родной Авдеевке
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В Англии назвали истинную причину покупки украинского футболиста Мудрика за рекордную сумму
Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский футболист Забарный забил дебютный гол в АПЛ
Забарный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?