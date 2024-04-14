ШІ спрогнозував рік перемоги збірної України на чемпіонаті Європи з футболу
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ШІ спрогнозував рік перемоги збірної України на чемпіонаті Європи з футболу

збірна
Джерело:  online.ua

Штучний інтелект спрогнозував усі фінали та переможці Євро до 2100 року включно. Відзначимо, що збірна України отримала гарне передбачення, але треба почекати 60 років.

Коли Україна стане чемпіоном Європи з футболу

Комп'ютер вважає, що збірна України стане чемпіоном Європи 2084 року. У фіналі синьо-жовті мають перемогти команду Данії.

2024-го року штучний інтелект очікує на перемогу Шотландії, яка у фіналі має перемогти Францію.

Також штучний інтелект очікує за відведений період по дві перемоги в Англії, Італії, Німеччині, Шотландії та Португалії.

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Румунія — Україна, 17 червня, 16:00

  • Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

  • Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

26 березня збірна України переграла Ісландію у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024.

Євро-2024 прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць — із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

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