ШІ спрогнозував рік перемоги збірної України на чемпіонаті Європи з футболу

Штучний інтелект спрогнозував усі фінали та переможці Євро до 2100 року включно. Відзначимо, що збірна України отримала гарне передбачення, але треба почекати 60 років.
Коли Україна стане чемпіоном Європи з футболу
Комп'ютер вважає, що збірна України стане чемпіоном Європи 2084 року. У фіналі синьо-жовті мають перемогти команду Данії.
2024-го року штучний інтелект очікує на перемогу Шотландії, яка у фіналі має перемогти Францію.
Також штучний інтелект очікує за відведений період по дві перемоги в Англії, Італії, Німеччині, Шотландії та Португалії.
З ким гратиме збірна України на Євро-2024
Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчів збірної України на Євро-2024:
Румунія — Україна, 17 червня, 16:00
Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00
Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00
26 березня збірна України переграла Ісландію у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024.
Євро-2024 прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць — із 14 червня до 14 липня.
Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-