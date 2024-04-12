У Лізі Європи та Лізі конференцій пройшли перші матчі 1/4 фіналу. Хто переміг

У Лізі Європи та Лізі конференцій відбулись перші матчі 1/4 фіналу. Поєдинки першого кола пройшли 11 квітня.

Як пройшли чвертьфінали єврокубкових турнірів

В 1/4 Ліги Європи було зафіксовано лише одну розгромну перемогу: "Аталанта" в гостях не лишила шансів "Ліверпулю" — 3:0.

У чвертьфіналі Ліги Європи дві команди завершили протистояння з мінімальною різницею голів. "Мілан" вдома поступився "Ромі", а "Бенфіка" на домашньому стадіоні перемогла "Марсель".

Лідер Бундесліги "Баєр", що не зазнав жодної поразки у цьому сезоні, обіграв "Вест Гем". При чому 83 хвилини матчу команди не могли відкрити рахунок, а на останніх десяти "Баєр" забив два голи.

В 1/4 Ліги конференцій найрезультативнішим поєдинком стало протистояння "Олімпіакос" — "Фенербахче". Грецький "Олімпіакос" до перерви забив два м’ячі, а на 57-й хвилині рахунок вже став 3:0. Втім, суперники на екваторі другого тайму змогли скоротити відставання і за шість хвилин забити два голи. Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Два поєдинки Ліги конференцій також завершились з перевагою в один м’яч: "Астон Вілла" вдома здолала "Лілль" 2:1, а "Брюгге" — ПАОК 1:0.

Лише одна пара з восьми поєдинків не забивала голів: "Вікторія" Плзень — "Фіорентина" (0:0)

Ліга Європи: усі результати перших матчів 1/4 фіналу

"Баєр" (Німеччина) — "Вест Гем" (Англія) 2:0

"Бенфіка" (Португалія) — "Марсель" (Франція) 2:1

"Ліверпуль" (Англія) — "Аталанта" (Італія) 0:3

"Мілан" (Італія) — "Рома" (Італія) 0:1

Ліга конференцій: усі результати перших матчів 1/4 фіналу

"Вікторія" Плзень (Чехія) — "Фіорентина" (Італія) 0:0

" Олімпіакос" (Греція) — "Фенербахче" (Туреччина) 3:2

"Астон Вілла" (Англія) — "Лілль" (Франція) 2:1

"Брюгге" (Бельгія) — ПАОК (Греція) 1:0

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться 18 квітня.

Що відомо про Лігу Європи та Лігу конференцій

Чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья", яка у тогорічному фіналі обіграла італійську "Рому" у серії післяматчевих пенальті (4:1).

Фінал Ліги Європи у 2024 році відбудеться 22 травня. Вирішальний матч турніру прийматиме стадіон "Авіва" в ірландському Дубліні.

У минулому сезоні Лігу конференцій виграв англійський "Вест Гем", який у фіналі обіграв італійську "Фіорентину" з рахунком 2:1.