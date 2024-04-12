В Лиге Европы и Лиге конференций прошли первые матчи 1/4 финала. Кто победил

В Лиге Европы и Лиге конференций прошли первые матчи 1/4 финала. Поединки первого круга прошли 11 апреля.

Как прошли четвертьфиналы еврокубковых турниров

В 1/4 Лиги Европы была зафиксирована лишь одна разгромная победа: "Аталанта" в гостях не оставила шансов "Ливерпулю" — 3:0.

В четвертьфинале Лиги Европы две команды завершили противостояние с минимальной разницей голов. "Милан" дома уступил "Роме", а "Бенфика" на домашнем стадионе победила "Марсель".

Лидер Бундеслиги "Байер", не потерпевший ни одного поражения в этом сезоне, обыграл "Вест Хэм". Причем 83 минуты матча команды не могли открыть счет, а на последние десять "Байер" забил два гола.

В 1/4 Лиги конференций самым результативным поединком стало противостояние "Олимпиакос" — "Фенербахче". Греческий "Олимпиакос" до перерыва забил два мяча, а на 57-й минуте счет уже стал 3:0. Впрочем, соперники на экваторе второго тайма смогли сократить отставание и через шесть минут забить два гола. Поединок завершился со счётом 3:2.

Два поединка Лиги конференций также завершились с преимуществом в один мяч: "Астон Вилла" дома одолела "Лилль" 2:1, а "Брюгге" — ПАОК 1:0.

Лишь одна пара из восьми поединков не забивала голов: "Виктория" Пльзень — "Фиорентина" (0:0)

Лига Европы: все результаты первых матчей 1/4 финала

"Байер" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) 2:0

"Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция) 2:1

"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) 0:3

"Милан" (Италия) — "Рома" (Италия) 0:1

Лига конференций: все результаты первых матчей 1/4 финала

"Виктория" Плзень (Чехия) — "Фиорентина" (Италия) 0:0

" Олимпиакос" (Греция) — "Фенербахче" (Турция) 3:2

"Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция) 2:1

"Брюгге" (Бельгия) — ПАОК (Греция) 1:0

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 18 апреля.

Что известно о Лиге Европы и Лиге конференций

Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья", которая в финале этого года обыграла итальянскую "Рому" в серии послематчевых пенальти (4:1).

Финал Лиги Европы в 2024 году состоится 22 мая. Решающий матч турнира примет стадион "Авива" в ирландском Дублине.

В минувшем сезоне Лигу конференций выиграл английский "Вест Хэм", который в финале обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1.