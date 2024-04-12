В Лиге Европы и Лиге конференций прошли первые матчи 1/4 финала. Кто победил

В Лиге Европы и Лиге конференций прошли первые матчи 1/4 финала. Поединки первого круга прошли 11 апреля.
Как прошли четвертьфиналы еврокубковых турниров
В 1/4 Лиги Европы была зафиксирована лишь одна разгромная победа: "Аталанта" в гостях не оставила шансов "Ливерпулю" — 3:0.
В четвертьфинале Лиги Европы две команды завершили противостояние с минимальной разницей голов. "Милан" дома уступил "Роме", а "Бенфика" на домашнем стадионе победила "Марсель".
Лидер Бундеслиги "Байер", не потерпевший ни одного поражения в этом сезоне, обыграл "Вест Хэм". Причем 83 минуты матча команды не могли открыть счет, а на последние десять "Байер" забил два гола.
В 1/4 Лиги конференций самым результативным поединком стало противостояние "Олимпиакос" — "Фенербахче". Греческий "Олимпиакос" до перерыва забил два мяча, а на 57-й минуте счет уже стал 3:0. Впрочем, соперники на экваторе второго тайма смогли сократить отставание и через шесть минут забить два гола. Поединок завершился со счётом 3:2.
Два поединка Лиги конференций также завершились с преимуществом в один мяч: "Астон Вилла" дома одолела "Лилль" 2:1, а "Брюгге" — ПАОК 1:0.
Лишь одна пара из восьми поединков не забивала голов: "Виктория" Пльзень — "Фиорентина" (0:0)
Лига Европы: все результаты первых матчей 1/4 финала
"Байер" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) 2:0
"Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция) 2:1
"Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) 0:3
"Милан" (Италия) — "Рома" (Италия) 0:1
Лига конференций: все результаты первых матчей 1/4 финала
"Виктория" Плзень (Чехия) — "Фиорентина" (Италия) 0:0
" Олимпиакос" (Греция) — "Фенербахче" (Турция) 3:2
"Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция) 2:1
"Брюгге" (Бельгия) — ПАОК (Греция) 1:0
Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 18 апреля.
Что известно о Лиге Европы и Лиге конференций
Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья", которая в финале этого года обыграла итальянскую "Рому" в серии послематчевых пенальти (4:1).
Финал Лиги Европы в 2024 году состоится 22 мая. Решающий матч турнира примет стадион "Авива" в ирландском Дублине.
В минувшем сезоне Лигу конференций выиграл английский "Вест Хэм", который в финале обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1.
Финал Лиги конференций в 2024 году пройдет 29 мая в Афинах.
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