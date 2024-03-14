Что известно о последних финалистах четвертьфинала ЛЧ

Отмечается, что последними в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились испанский "Атлетико Мадрид" и немецкая "Боруссия Дортмунд".

"Атлетико" по результатам серии пенальти победил итальянский "Интер".

В то же время "Боруссия" одолела ПСВ Эйндговен из Нидерландов.

Команды узнают своих соперников в 1/4 финала 15 марта по результатам жеребьевки.

Участниками четвертьфинала ЛЧ стали:

Атлетико Мадрид (Испания);

Барселона (Испания);

Реал Мадрид (Испания);

Манчестер Сити (Англия);

Арсенал Лондон (Англия);

Бавария Мюнхен (Германия);

Боруссия Дортмунд (Германия);

Пари Сен-Жермен (Франция).

Четвертьфинальные матчи запланированы на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Что известно о номинантах на звание лучшего игрока в Лиге Европы

УЕФА объявил имена номинантов на звание лучшего игрока в Лиге Европы.

В этот список вошли нападающий "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг, вингер "Ромы" Стефан Эль-Шаарави, форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес и хавбек "Карабаха" Жуниньо.

На счету Обамеянга дубль в ворота "Вильярреала" (4:0), Эль-Шаарави оформил две голевые передачи в матче с "Брайтоном" (4:0), Дарвин дважды забил "Спарти" (5:1), а у "Жуниньо" гол+пас" в игре с "Байером" (2:2).