Чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Стали відомі усі учасники

Результати матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 визначили останніх чвертьфіналістів
Що відомо про останніх фіналістів чвертьфіналу ЛЧ
Зазначається, що останніми до чвертьфіналу Ліги чемпіонів пробились іспанський “Атлетико Мадрид” і німецька “Боруссія Дортмунд”.
“Атлетико” за результатами серії пенальті переміг італійський “Інтер”.
У той же час “Боруссія” здолала ПСВ Ейндговен з Нідерландів.
Команди дізнаються своїх суперників у 1/4 фіналу 15 березня за результатами жеребкування.
Учасниками чвертьфіналу ЛЧ стали:
Атлетико Мадрид (Іспанія);
Барселона (Іспанія);
Реал Мадрид (Іспанія);
Манчестер Сіті (Англія);
Арсенал Лондон (Англія);
Баварія Мюнхен (Німеччина);
Боруссія Дортмунд (Німеччина);
Парі Сен-Жермен (Франція).
Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Що відомо про номінантів на звання найкращого гравця у Лізі Європи
УЄФА оголосив імена номінантів на звання найкращого гравця у Лізі Європи.
До цього списку увійшли нападник "Марселя" П'єр-Емерік Обамеянг, вінгер "Роми" Стефан Ель-Шаараві, форвард "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс та хавбек "Карабаха" Жуніньо.
На рахунку Обамеянга дубль у ворота "Вільярреала" (4:0), Ель-Шаараві оформив дві гольові передачі у матчі з "Брайтоном" (4:0), Дарвін двічі забив "Спарті" (5:1), а у Жуніньо "гол+пас" у грі з "Баєром" (2:2).
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