Чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Стали відомі усі учасники
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Чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Стали відомі усі учасники

Атлетико Мадрид
Джерело:  Champion

Результати матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24 визначили останніх чвертьфіналістів 

Що відомо про останніх фіналістів чвертьфіналу ЛЧ

Зазначається, що останніми до чвертьфіналу Ліги чемпіонів пробились іспанський “Атлетико Мадрид” і німецька “Боруссія Дортмунд”.

“Атлетико” за результатами серії пенальті переміг італійський “Інтер”.

У той же час “Боруссія” здолала ПСВ Ейндговен з Нідерландів.

Команди дізнаються своїх суперників у 1/4 фіналу 15 березня за результатами жеребкування.

Учасниками чвертьфіналу ЛЧ стали:

  • Атлетико Мадрид (Іспанія);

  • Барселона (Іспанія);

  • Реал Мадрид (Іспанія);

  • Манчестер Сіті (Англія);

  • Арсенал Лондон (Англія);

  • Баварія Мюнхен (Німеччина);

  • Боруссія Дортмунд (Німеччина);

  • Парі Сен-Жермен (Франція).

Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Що відомо про номінантів на звання найкращого гравця у Лізі Європи

УЄФА оголосив імена номінантів на звання найкращого гравця у Лізі Європи.

До цього списку увійшли нападник "Марселя" П'єр-Емерік Обамеянг, вінгер "Роми" Стефан Ель-Шаараві, форвард "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс та хавбек "Карабаха" Жуніньо.

На рахунку Обамеянга дубль у ворота "Вільярреала" (4:0), Ель-Шаараві оформив дві гольові передачі у матчі з "Брайтоном" (4:0), Дарвін двічі забив "Спарті" (5:1), а у Жуніньо "гол+пас" у грі з "Баєром" (2:2).

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