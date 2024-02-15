Шахтер против Марселя. Где и когда смотреть матч Лиги Европы

Где и когда смотреть игру "Шахтер" — "Марсель"

Первый поединок "горняков" в 1/8 Лиги Европы будет доступен для просмотра в Украине.

Матч "Шахтера" с "Марселем" можно будет увидеть на медиасервисе Megogo при наличии подписок "Максимальная" или "Спорт". Кроме того, трансляция поединка пройдет на платформе Volia TV.

Матч "Шахтер" — "Марсель" состоится 15 февраля.

Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Поединок состоится в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Главным арбитром игры будет Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Что известно о матче "Шахтер" — "Марсель"

Футболисты донецкого "Шахтера" завершили подготовку ко второй части сезона 2023/2024. Свой первый официальный поединок в этом году подопечные Марино Пушича проведут в рамках еврокубков против сильнейшего соперника.

Большинство экспертов считают "горняков" аутсайдером в противостоянии с "Марселем".

Зато у "Марселя" более комплексные проблемы. Подопечные Дженнаро Гаттузо далеки от хорошей формы. В этом году провансальцы одержали лишь одну победу — над скромным "Тьонвиллем" в Кубке Франции, из которого впоследствии вылетели.

В чемпионате же "Олимпик" набрал "аж" три очка в четырех турах. Учитывая 8 место в Лиге 1, качество игры и отставание от топ-6, Лига Европы — последний шанс на успех в сезоне.