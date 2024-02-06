"Шахтер" снова подписал контракт с бразильцем Педриньо
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"Шахтер" снова подписал контракт с бразильцем Педриньо

Педриньо
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Источник:  ФК Шахтер

Бразильский полузащитник Педриньо, играющий за "Атлетико Минейро", вернется в донецкий "Шахтер".

Педриньо снова с "Шахтером"

25-летний футболист подписал с "горняками" новый контракт.

Об этом сообщает официальная страница дончан в Facebook.

Новое соглашение бразильца с донецким клубом будет действовать до 30 июня 2029 года.

Таким образом, с июля 2024 года Педриньо снова будет играть за "Шахтер". До этого времени бразилец продолжит выступать за "Атлетико Минейро".

Педриньо перешел в "Шахтер" летом 2021 года из португальской "Бенфики". Трансфер бразильца обошелся донецкому клубу в 18 млн евро. Это второй самый дорогой входящий трансфер в истории клуба – больше "горняки" заплатили только за Бернарда (25 млн евро).

В сезоне-2021/22 Педриньо сыграл за "Шахтер" 19 матчей, в которых забил 4 гола. С "горняками" он выиграл Суперкубок Украины.

После начала полномасштабной войны в Украине Педриньо воспользовался правилом ФИФА, которое позволяло легионерам прекращать контракты с клубами, и отправился в аренду в "Атлетико Минейро". В составе бразильского клуба он сыграл 43 матча во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи.

ФК "Шахтер" купил нового игрока за рекордную сумму

Футбольный клуб "Шахтер" объявил о приобретении у бразильского "Палмейраса" 21-летнего вингера Кевина за 15 млн евро (12 млн и дополнительно возможны 3 млн бонусами).

Соглашение клуба с игроком рассчитано на 5 лет. Бразилец будет выступать под 37-м номером. До трансфера в "Шахтер" Кевин играл за "Палмейрас", за основную команду на его счету 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес.

Вместе с "Палмейрасом" вингер выиграл чемпионат Бразилии-2023.

Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 млн. евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 млн евро и дополнительно возможные 3 млн евро бонусами, – сказал гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

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