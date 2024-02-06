"Шахтар" знову підписав контракт з бразильцем Педріньйо

Бразильський півзахисник Педріньйо, який грає за "Атлетіко Мінейро", повернеться в донецький "Шахтар".

Педріньйо знову з “Шахтарем”

25-річний футболіст підписав з "гірниками" новий контракт.

Про це повідомляє офіційна сторінка донеччан у Facebook.

Нова угода бразильця з донецьким клубом діятиме до 30 червня 2029 року.

Таким чином, з липня 2024 року Педріньйо знову гратиме за "Шахтар". До цього часу бразилець продовжить виступати за "Атлетіко Мінейро".

Педріньйо перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року з португальської "Бенфіки". Трансфер бразильця обійшовся донецькому клубу в 18 млн євро. Це другий найдорожчий вхідний трансфер в історії клубу – більше "гірники" заплатили тільки за Бернарда (25 млн євро).

У сезоні-2021/22 Педріньйо зіграв за "Шахтар" 19 матчів, в яких забив 4 голи. З "гірниками" він виграв Суперкубок України.

Після початку повномасштабної війни в Україні Педріньйо скористався правилом ФІФА, яке дозволяло легіонерам припиняти контракти з клубами, і відправився в оренду в "Атлетіко Мінейро". У складі бразильського клубу він зіграв 43 матчі у всіх турнірах і віддав 3 гольові передачі.

ФК “Шахтар” купив нового гравця за рекордну суму

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив про придбання у бразильського "Палмейраса" 21-річного вінгера Кевіна за 15 млн євро (12 млн та додатково можливі 3 млн бонусами).

Угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером. До трансферу в "Шахтар" Кевін грав за "Палмейрас", за основну команду на його рахунку 9 матчів та 1 гол у бразильській Серії А, 2 гри в Кубку Лібертадорес.

Разом із "Палмейрасом" вінгер виграв чемпіонат Бразилії-2023.