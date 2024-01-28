"Шахтер" не сумел обыграть словенский гранд на сборах в Турции
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"Шахтер" не сумел обыграть словенский гранд на сборах в Турции

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В воскресенье, 28 января, состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий "Шахтер" и "Марибор" из Словении.

"Шахтер" не сумел обыграть словенский гранд на сборах в Турции

"Шахтер" - "Марибор" - 0:0.

"Шахтер", старт 1-й тайм: Потрошитель, Педринью, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськив, Зубков, Сикан, Кевин

"Шахтер", старт на 2-й тайм: Твардовский, Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Назарина, Очеретько, Цуканов, Швед, Невертон, Эгиналду

На сборах в Турции "горняки" ранее провели два спарринга - против "Пюника" из Армении (2:0) и "Леха" из Польши (3:1).

"Шахтер" завершил первую половину сезона УПЛ на четвертом месте, имея два матча в запасе.

В группе ЛЧ "Шахтер" занял третье место, пропустив вперед "Барселону" и "Порту" и опередив "Антверпен".

В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" встретится с французским "Марселем".

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