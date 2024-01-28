"Шахтар" не зумів обіграти словенського гранда на зборах у Туреччині
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"Шахтар" не зумів обіграти словенського гранда на зборах у Туреччині

Шахтар

У неділю, 28 січня, відбувся товариський матч, у якому зустрілися донецький "Шахтар" та "Марібор" зі Словенії.

"Шахтар" не зумів обіграти словенського гранда на зборах у Туреччині

"Шахтар" — "Марібор" — 0:0.

"Шахтар", старт 1-й тайм: Різник, Педрінью, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Сікан, Кевін

"Шахтар", старт на 2-й тайм: Твардовський, Гочолеішвілі, Лемкін, Ракицький, Азаров, Назарина, Очеретько, Цуканов, Швед, Невертон, Егіналду

На зборах у Туреччині "гірники" раніше провели два спаринги — проти "Пюніка" з Вірменії (2:0) та "Леха" з Польщі (3:1).

"Шахтар" завершив першу половину сезону УПЛ на четвертому місці, маючи два матчі у запасі.

У групі ЛЧ "Шахтар" посів третє місце, пропустивши вперед "Барселону" та "Порту", і випередивши "Антверпен".

У 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зустрінеться із французьким "Марселем".

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