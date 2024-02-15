Шахтар проти Марселя. Де та коли дивитися матч Ліги Європи

Де та коли дитивитися гру "Шахтар" – "Марсель"

Перший поєдинок "гірників" у 1/8 Ліги Європи буде доступним для перегляду в Україні.

Матч "Шахтаря" з "Марселем" можна буде побачити на медіасервісі Megogo за наявності передплат "Максимальна" або "Спорт". Крім цього, трансляція поєдинку пройде на платформі Volia TV.

Матч "Шахтар" — "Марсель" відбудеться 15 лютого.

Початок матчу запланований на 19:45 за київським часом.

Поєдинок пройде у німецькому Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Головним арбітром гри буде Ерік Ламбрехтс із Бельгії.

Що відомо про матч "Шахтар" – "Марсель"

Футболісти донецького "Шахтаря" завершили підготовку до другої частини сезону 2023/2024. Свій перший офіційний поєдинок цього року підопічні Маріно Пушича проведуть у рамках єврокубків проти сильного суперника.

Більшість експертів вважають "гірників" аутсайдером у протистоянні з "Марселем".

Натомість в "Марселя" комплексніші проблеми. Підопічні Дженнаро Гаттузо далекі від оптимальної форми. Цьогоріч провансальці здобули лише одну перемогу – над скромним "Тьйонвілем" у Кубку Франції, з якого згодом вилетіли.

У чемпіонаті ж "Олімпік" набрав "аж" три очки в чотирьох турах. Зважаючи на 8-ме місце в Лізі 1, якість гри та відставання від топ-6, Ліга Європи – останній шанс на успіх у сезоні.