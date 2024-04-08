Тарас Степаненко провів ювілейний матч та увійшов у топ-5 футболістів України

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко провів 500-й поєдинок у кар'єрі на клубному рівні.
Нове досягнення Тараса Степаненка
Степаненко зіграв свій ювілейний матч проти "Руху" у 23-му турі чемпіонату України.
Він вийшов на матч у стартовому складі та відіграв 87 хвилин, після чого його замінив Єгор Назарина.
Як пише Суспільне.Спорт, Степаненко став п'ятим футболістом за всю історію України, який провів стільки матчів у складі українських команд на клубному рівні.
Півзахисник "Шахтаря" обійшов експівзахисника "Дніпра" Руслана Ротаня, на рахунку якого 499 ігор.
Топ-5 українських футболістів за кількістю матчів на клубному рівні
Олександр Шовковський ("Динамо", ЦСКА ЗСУ) — 638
Даріо Срна ("Шахтар") — 536
Андрій П'ятов ("Ворскла", "Шахтар") — 526
Олег Шелаєв ("Зоря-МАЛС", "Шахтар", "Металург" Донецьк", "Дніпро", "Кривбас", "Металіст", "Вовчанськ") — 516
Тарас Степаненко ("Металург" Запоріжжя, "Шахтар") — 500
Хто такий Тарас Степаненко
У 2007 році Степаненко дебютував на дорослому рівні за запорізький "Металург". У складі клубу він провів 4 сезони.
У 2010 році перейшов у "Шахтар", за який виступає вже 14 років.
34-річний Степаненко за всю кар'єру провів 581 матч (включно з іграми за збірну України).
500-й матч у кар'єрі на рівні клубів та збірних, він відіграв у 2021 році.
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