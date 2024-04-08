Тарас Степаненко провів ювілейний матч та увійшов у топ-5 футболістів України

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко провів 500-й поєдинок у кар'єрі на клубному рівні.

Нове досягнення Тараса Степаненка

Степаненко зіграв свій ювілейний матч проти "Руху" у 23-му турі чемпіонату України.

Він вийшов на матч у стартовому складі та відіграв 87 хвилин, після чого його замінив Єгор Назарина.

Як пише Суспільне.Спорт, Степаненко став п'ятим футболістом за всю історію України, який провів стільки матчів у складі українських команд на клубному рівні.

Півзахисник "Шахтаря" обійшов експівзахисника "Дніпра" Руслана Ротаня, на рахунку якого 499 ігор.

Топ-5 українських футболістів за кількістю матчів на клубному рівні

Олександр Шовковський ("Динамо", ЦСКА ЗСУ) — 638

Даріо Срна ("Шахтар") — 536

Андрій П'ятов ("Ворскла", "Шахтар") — 526

Олег Шелаєв ("Зоря-МАЛС", "Шахтар", "Металург" Донецьк", "Дніпро", "Кривбас", "Металіст", "Вовчанськ") — 516

Тарас Степаненко ("Металург" Запоріжжя, "Шахтар") — 500

Хто такий Тарас Степаненко

У 2007 році Степаненко дебютував на дорослому рівні за запорізький "Металург". У складі клубу він провів 4 сезони.

У 2010 році перейшов у "Шахтар", за який виступає вже 14 років.

34-річний Степаненко за всю кар'єру провів 581 матч (включно з іграми за збірну України).

500-й матч у кар'єрі на рівні клубів та збірних, він відіграв у 2021 році.