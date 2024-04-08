Тарас Степаненко провел юбилейный матч и вошел в топ-5 футболистов Украины

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко провел 500-й поединок в карьере на клубном уровне.

Новое достижение Тараса Степаненко

Степаненко сыграл свой юбилейный матч против "Движения" в 23 туре чемпионата Украины.

Он вышел на матч в стартовом составе и отыграл 87 минут, после чего его заменил Егор Назарина.

Как пишет Суспільне.Спорт, Степаненко стал пятым футболистом за всю историю Украины, который провел столько матчей в составе украинских команд на клубном уровне.

Полузащитник "Шахтера" обошел экспозащитника "Днепра" Руслана Ротаня, на счету которого 499 игр.

Топ-5 украинских футболистов по количеству матчей на клубном уровне

Александр Шовковский ("Динамо", ЦСКА ВСУ) — 638

Дарио Срна ("Шахтер") — 536

Андрей Пятов ("Ворскла", "Шахтер") — 526

Олег Шелаев ("Заря-МАЛС", "Шахтер", "Металлург" Донецк", "Днепр", "Кривбасс", "Металлист", "Волчанск") — 516

Тарас Степаненко ("Металлург" Запорожье, "Шахтер") — 500

Кто такой Тарас Степаненко

В 2007 году Степаненко дебютировал на взрослом уровне за запорожский "Металлург". В составе клуба он провел 4 сезона.

В 2010 году перешел в "Шахтер", за который выступает уже 14 лет.

34-летний Степаненко за всю карьеру провел 581 матч (включая игры за сборную Украины).

500-й матч в карьере на уровне клубов и сборных, он отыграл в 2021 году.