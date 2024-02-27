"Шахтер" может получить нового тренера. Кто возглавит команду

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич может покинуть клуб в конце этого сезона. Перед наставником был поставлен ультиматум, который он должен выполнить.
Тренер Пушич может покинуть "Шахтер"
Марино Пушичу необходимо выиграть украинскую Премьер-лигу (УПЛ).
Донецкий "Шахтер" не может победить в трех матчах подряд. После вылета из Лиги Европы от французского "Марселя" украинская команда сыграла вничью с "Александрией" (0:0). "Горняки" еще не побеждали в 2024 году.
Марино Пушич возглавил "горняков" только в октябре 2023 года. Это его первый опыт работы главным тренером с 2018 года, когда нидерландский специалист тренировал "Твенте". Специалист подписал с "Шахтером" контракт до 2026 года, но может покинуть донецкий клуб гораздо раньше.
По информации журналистов, "горняков" может возглавить бывший тренер французского "Марселя" Игорь Тудор.
Хорватский наставник ожидал предложения от туринского "Ювентуса", однако "Шахтер" готовится провести с ним предварительные переговоры.
Результаты матча Шахтер-Марсель
15 февраля в немецком Гамбурге донецкий "Шахтер" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы принимал "Марсель".
Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом "Шахтера", который больше владел мячом и больше пытался обострять. Главным моментом первого тайма стал отмененный гол Эгиналду — бразилец забил гол в пустые ворота после паса Сикана, однако рефери успел дать свисток раньше фол на Зубкове.
Второй тайм команды провели более активно, создав больше угроз голкиперам и быстро обменявшись голами. Счет на 64-й минуте открыл эксгравец "Барсы" и "Арсенала" Обамеянг, отправивший круглого в пустые после передачи с правого фланга.
Дончане отыгрались через четыре минуты, когда Матвиенко воспользовались ошибкой футболиста "Марселя", махнувшего ногой мимо мяча, и точно пробил в дальний угол.
Когда казалось, что команды доиграют, соперники снова обменялись голами — на 90-й минуте Ндиайе расстрелял ворота Потрошителя в штрафной, а через две минуты Эгиналду головой после навеса Зубкова установил окончательный результат — 2:2.
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