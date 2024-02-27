"Шахтер" может получить нового тренера. Кто возглавит команду

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич может покинуть клуб в конце этого сезона. Перед наставником был поставлен ультиматум, который он должен выполнить.

Тренер Пушич может покинуть "Шахтер"

Марино Пушичу необходимо выиграть украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

Донецкий "Шахтер" не может победить в трех матчах подряд. После вылета из Лиги Европы от французского "Марселя" украинская команда сыграла вничью с "Александрией" (0:0). "Горняки" еще не побеждали в 2024 году.

Марино Пушич возглавил "горняков" только в октябре 2023 года. Это его первый опыт работы главным тренером с 2018 года, когда нидерландский специалист тренировал "Твенте". Специалист подписал с "Шахтером" контракт до 2026 года, но может покинуть донецкий клуб гораздо раньше.

По итогам 18 туров "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице. "Горняки" отстают от "Кривбасса" на пять очков, но при этом у команды Марино Пушича два матча в запасе. Тренер должен выиграть УПЛ, чтобы "Шахтер" квалифицировался в Лигу чемпионов, иначе ждет отставка, отмечает Tutto Mercato . Поделиться

По информации журналистов, "горняков" может возглавить бывший тренер французского "Марселя" Игорь Тудор.

Хорватский наставник ожидал предложения от туринского "Ювентуса", однако "Шахтер" готовится провести с ним предварительные переговоры.

Результаты матча Шахтер-Марсель

15 февраля в немецком Гамбурге донецкий "Шахтер" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы принимал "Марсель".

Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом "Шахтера", который больше владел мячом и больше пытался обострять. Главным моментом первого тайма стал отмененный гол Эгиналду — бразилец забил гол в пустые ворота после паса Сикана, однако рефери успел дать свисток раньше фол на Зубкове.

Второй тайм команды провели более активно, создав больше угроз голкиперам и быстро обменявшись голами. Счет на 64-й минуте открыл эксгравец "Барсы" и "Арсенала" Обамеянг, отправивший круглого в пустые после передачи с правого фланга.

Дончане отыгрались через четыре минуты, когда Матвиенко воспользовались ошибкой футболиста "Марселя", махнувшего ногой мимо мяча, и точно пробил в дальний угол.

Когда казалось, что команды доиграют, соперники снова обменялись голами — на 90-й минуте Ндиайе расстрелял ворота Потрошителя в штрафной, а через две минуты Эгиналду головой после навеса Зубкова установил окончательный результат — 2:2.