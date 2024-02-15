"Шахтер" и "Марсель" сыграли в результативную ничью

В четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге донецкий "Шахтер" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы принимал "Марсель".

Результаты матча Шахтер-Марсель

Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом "Шахтера", который больше владел мячом и больше пытался обострять. Главным моментом первого тайма стал отмененный гол Эгиналду — бразилец забил гол в пустые ворота после паса Сикана, однако рефери успел дать свисток раньше фол на Зубкове.

Второй тайм команды провели более активно, создав больше угроз голкиперам и быстро обменявшись голами. Счет на 64-й минуте открыл эксгравец "Барсы" и "Арсенала" Обамеянг, отправивший круглого в пустые после передачи с правого фланга.

Дончане отыгрались через четыре минуты, когда Матвиенко воспользовались ошибкой футболиста "Марселя", махнувшего ногой мимо мяча, и точно пробил в дальний угол.

Когда казалось, что команды доиграют, соперники снова обменялись голами — на 90-й минуте Ндиайе расстрелял ворота Потрошителя в штрафной, а через две минуты Эгиналду головой после навеса Зубкова установил окончательный результат — 2:2.

"Шахтер" — "Марсель" — 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+2 — Обамеянг, 64, Ндиайе, 90.

"Шахтер": Потрошитель, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 78), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Эгиналду, Зубков, Сикан (Кевин, 78).

"Марсель": Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клос, Харит, Унаи, Кондогбия, Мумбанья (Майте, 90+2), Энрике (Ндиайе, 72), Обамеянг (Корреа, 90+2).

Предупреждения: Конопля, Зубков, Эгиналду — Балерди.

Ответный поединок запланирован на 22 февраля в Марселе на знаменитом стадионе "Велодром".